Осторожно мошенники: Роспотребнадзор предупредил жителей области о сомнительном сайте по продаже автотоваров.

В Управлении регионального Роспотребнадзора сообщили о многочисленных жалобах граждан на сайт 4-shini.ru. Многие из них хотели приобрести товары для автомобилей. По правилам сайта, покупки необходимо было оплатить заранее, сделав 100-процентную предоплату. Однако свои заказы автомобилисты так и не получили. Сама же интернет площадка бесследно исчезла.

«В настоящее время телефонные номера продавца не отвечают, интернет-магазин не работает, адрес электронной почты недействителен. Получателем платежей являлось ООО «Автодрайв-Х» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 26), — пояснили на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Все обращения, зафиксированные Роспотребнадзором, направлены для дальнейшего рассмотрения в полицию. В ведомстве рекомендуют быть внимательнее при покупке товаров в интернете.