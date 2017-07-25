Новый законопроект о защите дольщиков вызывает опасения у омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой. В частности, без внесения поправок деньги из фонда дольщиков могут тратится бесконтрольно.

«Наличие в законопроекте значительного числа бланкетных норм не позволяет оценить реальную эффективность предлагаемых мер для защиты прав и законных интересов дольщиков. Отсутствует также информация об оценке авторами законопроекта результативности предполагаемой деятельности фонда с точки зрения объема помощи пострадавшим дольщикам. Сделаны ли предварительные расчеты размера денежных средств, которые будут поступать в фонд и нет ли опасности, что основная их часть будет использована им на собственное существование?» — передаёт слова Москальковой rapsinews.ru.

По мнению омбудсмена, анализ положений законопроекта свидетельствует о возможности нецелевого использования денежных средств фонда, то есть различных злоупотреблений и коррупционных действий.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Госдума одобрила закон, позволяющий дольщикам получать компенсацию, если застройщик обанкротится. Деньги должны выделяться из фонда долевого строительства, куда сами застройщики должны будут отчислять взносы.

Компании теперь обязаны отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.