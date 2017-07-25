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Недвижимость и строительство

Закон о защите дольщиков приведёт к разгулу коррупционеров — чиновница

Сегодня 13:20
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Indriksons.ru

Новый законопроект о защите дольщиков вызывает опасения у омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой. В частности, без внесения поправок деньги из фонда дольщиков могут тратится бесконтрольно.

«Наличие в законопроекте значительного числа бланкетных норм не позволяет оценить реальную эффективность предлагаемых мер для защиты прав и законных интересов дольщиков. Отсутствует также информация об оценке авторами законопроекта результативности предполагаемой деятельности фонда с точки зрения объема помощи пострадавшим дольщикам. Сделаны ли предварительные расчеты размера денежных средств, которые будут поступать в фонд и нет ли опасности, что основная их часть будет использована им на собственное существование?» — передаёт слова Москальковой rapsinews.ru.

По мнению омбудсмена, анализ положений законопроекта свидетельствует о возможности нецелевого использования денежных средств фонда, то есть различных злоупотреблений и коррупционных действий.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Госдума одобрила закон, позволяющий дольщикам получать компенсацию, если застройщик обанкротится. Деньги должны выделяться из фонда долевого строительства, куда сами застройщики должны будут отчислять взносы.

Компании теперь обязаны отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Комментарии 2
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олег
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танюшка М или дуреха полная или сволочь та еще... сколько еще можно всяких фондов создавать, чтобы люди поняли уже наконец, что это мошенническая схема?
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Я так кумекаю:
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Москалькова уверена, что любой фонд разворуется на "собственное существование" - как рентген видит насквозь воровской режим и иже с ним.
Для такого видения ум нужен незаурядный - ха-ха-ха 3 раза !
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