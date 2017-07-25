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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Сибиряков зовут за популярностью в шоу Тимати и Максима Фадеева

Сегодня 13:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ТНТ

Тимати и Максим Фадеев собираются сделать из неизвестных музыкантов звёзд шоу-бизнеса.

Они зовут талантливых сибиряков на кастинг в новое музыкальное шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Принимают артистов от 16 до 44 лет. Для участия надо заполнить анкету на сайте, приготовить выступление и прийти на кастинг в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Новосибирске.

«Необходимо подготовить музыкальный номер (1,5 — 2 минуты). Это может быть композиция собственного сочинения или кавер-версия на известное музыкальное произведение, исполненные под „минус-фонограмму“, живой аккомпанемент или, а капелла», — сообщили организаторы.

Тимати также напомнил телезрителям, что многие звёзды лейбла Black Star прошли трудный путь к популярности. Егор Крид был никому не известен в Пензе, а L’One жил на съёмной квартире на станции Алтуфьево в Москве. У Тимати путь от записи демо-альбома до концерта в Олимпийском занял 15 лет.

«У тебя есть шанс сделать это быстрее», — заявляет он.

Кастинг в Новосибирске пройдёт 26 и 27 августа. Узнать подробную информацию можно по телефонам 8 (383) 287-38-00 и 8 (913) 006-38-00.

Комментарии 3
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Дон Хенаро 44957
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Если Тимати и Фадеев это музыка...то бедные участники данного "мероприятия"
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По тихой грусти
0 0
Шоу "голос" продолжается
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Митрич
0 5
Дон Хенаро:
Если Тимати и Фадеев это музыка...то бедные участники данного "мероприятия"
Ну ясно дело, Хренара, что для тебя музыка - это звук бачка унитаза и сладкие речи Наврального -)))
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