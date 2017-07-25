На кузбасской шахте «Анжерская-Южная» произошло ЧП. Причиной стало резкое увеличение концентрации метана.

«24 июля на ООО «ОЭУ Блок № 2 шахты «Анжерская-Южная» в 22 час. 58 минут согласно данных датчиков контроля метана произошло резкое увеличение концентрации газа метана в конвейерном штреке 7−1-5 (до 62.5% - 63,7%)», — сообщил исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

Большинство горняков, 78 человек, сумели самостоятельно покинуть опасный участок и выбраться на поверхность. О судьбе одного шахтёра ничего не известно. По предварительным данны, он может находится под завалом.

В настоящее время отряды ВГСЧ направили силы на поиски оставшегося в забое горняка. Также проводятся все необходимые действия для разгазирования выработки.

Добыча угля на данном участке проводится на глубине 425 метров, длина тупиковой части 210 метров. По последним данным спасатели уже прошли 165 метров. Работа осложняется обрушением горной выработки.

Также на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета Кузбасса. Правоохранители изучают документацию, опрашивают рабочих, которые уже поднялись на поверхность.

По данным СМИ, шахта «Анжерская-Южная» находится в процедуре конкурсного производства, однако продолжает работу, добычу ведет отдельно зарегистрированное предприятие.