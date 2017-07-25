Новокузнечанин Владислав просит кузбассовцев быть внимательнее с акциями и ценниками в супермаркете «Пятёрочка».

«В выходные закупался в „Пятёрочке“. Взял по хорошей скидке бутылку вина и три минералки. На кассе пробивают другую сумму, намного больше, чем на ценниках. Разбираемся и выясняем, что на минералку акция, действует при покупке более пяти бутылок. Оказывается, там на стеллаже рядом с минералкой висел значок „5+1“, причём очень маленький. А цифра сделана как знак „Пятёрочки“, и сразу не поймёшь, что это означает», — рассказал Владислав.

С вином ситуация немного другая.

«Там никакой хитрой акции нет, на полке ценник один, пробивается другой. Продавцы говорят, у них такое часто происходит. Ценники устанавливают из головного офиса, который далеко не в Сибири, и часто они не успевают выставить новую стоимость», — утверждает читатель.

Минералку новокузнечанин брать не стал, а вино ему пробили по той стоимости, которая была в ценнике — обязаны по закону, говорит он. Горожанин просит других покупателей быть внимательными и всегда проверять чеки в «Пятёрочке». Возможно, что продавцы не успеют поменять ценники, и в стоимость закрадётся лишняя сотня, а то и две.