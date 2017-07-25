Новокузнечанин Владислав просит кузбассовцев быть внимательнее с акциями и ценниками в супермаркете «Пятёрочка».
«В выходные закупался в „Пятёрочке“. Взял по хорошей скидке бутылку вина и три минералки. На кассе пробивают другую сумму, намного больше, чем на ценниках. Разбираемся и выясняем, что на минералку акция, действует при покупке более пяти бутылок. Оказывается, там на стеллаже рядом с минералкой висел значок „5+1“, причём очень маленький. А цифра сделана как знак „Пятёрочки“, и сразу не поймёшь, что это означает», — рассказал Владислав.
С вином ситуация немного другая.
«Там никакой хитрой акции нет, на полке ценник один, пробивается другой. Продавцы говорят, у них такое часто происходит. Ценники устанавливают из головного офиса, который далеко не в Сибири, и часто они не успевают выставить новую стоимость», — утверждает читатель.
Минералку новокузнечанин брать не стал, а вино ему пробили по той стоимости, которая была в ценнике — обязаны по закону, говорит он. Горожанин просит других покупателей быть внимательными и всегда проверять чеки в «Пятёрочке». Возможно, что продавцы не успеют поменять ценники, и в стоимость закрадётся лишняя сотня, а то и две.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.