Российские регионы определяются с размером курортного сбора.

Алтайский край сделал это один из первых. Там налог возьмут с посетителей Белокурихи, которые остановятся в учреждениях, официально предоставляющих курортные и туристические услуги в городе. Размер — 30 рублей в сутки.

Крым будет собирать с отдыхающих, предварительно, по 25−35 рублей в сутки. Там налог хотят брать сразу за всё время пребывания на курорте. Уточняется, что в Севастополе сбора не будет. В Краснодарском крае с точным размером пока не определились. Звучали цифры от 20 до 30 рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Но не исключено, что в Сочи сумма налога будет другая, в том числе и нулевая. А вот в Ставрополье намерены сделать сбор в 30−50 рублей.

Уже сейчас на российских курортах активизировались мошенники. Жулики требуют с отдыхающих курортный сбор. Напоминаем: платить по новому закону вам придётся только с 1 мая 2018 года. При этом не исключено, что к этому времени закон снова поменяют.