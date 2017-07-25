Житель Новокузнецка Михаил Барский написал песню, посвящённую родному городу.

«На берегу Томи есть город небольшой, он расположен в Западной Сибири. Новокузнецк, он с детства мне родной! Родился и живу я здесь и ныне» — поет исполнитель.

Михаил снял клип на песню. В нем самые известные места Новокузнецка сняты с высоты птичьего полета. Видео просмотрели уже более 1000 раз.