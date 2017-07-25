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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Новокузнечанин посвятил песню любимому городу

Сегодня 14:29
120
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Dsk.pink-code.ru

Житель Новокузнецка Михаил Барский написал песню, посвящённую родному городу.

«На берегу Томи есть город небольшой, он расположен в Западной Сибири. Новокузнецк, он с детства мне родной! Родился и живу я здесь и ныне» — поет исполнитель.

Михаил снял клип на песню. В нем самые известные места Новокузнецка сняты с высоты птичьего полета. Видео просмотрели уже более 1000 раз.

Комментарии 2
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Куртка Бейн 572
1 0
мать моя, минор в мажоре....
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Артём
0 0
Шансон какой-то, а музыка так вообще атас!
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