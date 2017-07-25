Новокузнечанин посвятил песню любимому городу
Сегодня 14:29
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Житель Новокузнецка Михаил Барский написал песню, посвящённую родному городу.
«На берегу Томи есть город небольшой, он расположен в Западной Сибири. Новокузнецк, он с детства мне родной! Родился и живу я здесь и ныне» — поет исполнитель.
Михаил снял клип на песню. В нем самые известные места Новокузнецка сняты с высоты птичьего полета. Видео просмотрели уже более 1000 раз.
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