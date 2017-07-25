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В Новокузнецке проходят бесплатные лекции по журналистике

Сегодня 14:56
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру


Накануне в Новокузнецке главный редактор сайта «Новокузнецк-400» Павел Лавров провёл бесплатную лекцию по журналистике.

Узнать секреты успешного текста под чай с печеньками пришли как корреспонденты, так и предприниматели и просто заинтересованные жители. Приёмы, о которых рассказал Павел, можно применять не только в журналистике, но и в блоге или даже рекламе и эсэмэсках.

«Планируем и дальше продолжать общение в таком формате. О следующей лекции мы обязательно сообщим в группе „Новокузнецк-400“ во „ВКонтакте“», — сказал ВашГород.ру Павел Лавров.

Добавим, лекция состоялась в Power Creativity Strategy на Франкфурта, 8.



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