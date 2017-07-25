Накануне в Новокузнецке главный редактор сайта «Новокузнецк-400» Павел Лавров провёл бесплатную лекцию по журналистике.
Узнать секреты успешного текста под чай с печеньками пришли как корреспонденты, так и предприниматели и просто заинтересованные жители. Приёмы, о которых рассказал Павел, можно применять не только в журналистике, но и в блоге или даже рекламе и эсэмэсках.
«Планируем и дальше продолжать общение в таком формате. О следующей лекции мы обязательно сообщим в группе „Новокузнецк-400“ во „ВКонтакте“», — сказал ВашГород.ру Павел Лавров.
Добавим, лекция состоялась в Power Creativity Strategy на Франкфурта, 8.
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