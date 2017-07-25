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Недвижимость и строительство

Россияне рекордно мало тратят на ремонт своих жилищ

Сегодня 15:20
518
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Stroi-remontirui.ru

Россияне тратят наименьшую относительно жителей других стран сумму на ремонт своего жилья.

Как сообщает портал Domofond.ru, среднегодовой расход на ремонт жилья в России в 2016 году составлял 852,9 тысячи рублей. Примечательно, что это почти на 12% больше, чем годом ранее, однако на 65% меньше, чем в среднем по другим странам.

Такие данные появились после проведения международного опроса. В нём приняли участие 185 тысяч человек из разных стран мира, среди которых 5 тысяч россиян.

Больше всего на ремонт тратятся жители Германии. Второе место занимают новозеландцы, третье — австралийцы.

Комментарии 9
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читатель
20 0
Россияне, не могут себе позволить лишнего,тк наше правительство очень хорошо заботится. Только-только рядовой россиянин приноровится к новым ценам, научится выживать с ними, как его опять хлоп по голове, а на тебе новые тарифы, а вот тебе новые налоги...
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Ха ха ха
1 12
Россияне, не могут себе позволить лишнего,тк наше правительство очень хорошо заботится. Только-только рядовой россиянин приноровится к новым ценам, научится выживать с ними, как его опять хлоп по голове, а на тебе новые тарифы, а вот тебе новые налоги...
А так вам и надо
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Хм...
3 0
А почему бы не написать процентное соотношение коммунальных платежей к ЗП у нас и у них, стоимость обязательных страховок, сравнить налоги?
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Жиглов
3 1
А так вам и надо
Ты типичный ЕДЕРАСТ! Всех ЕДЕРАСТОВ на дыбу!!!
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Анна
2 0
Россияне, не могут себе позволить лишнего,тк наше правительство очень хорошо заботится. Только-только рядовой россиянин приноровится к новым ценам, научится выживать с ними, как его опять хлоп по голове, а на тебе новые тарифы, а вот тебе новые налоги...
Точно ! Не знаешь с какой стороны прилетит !
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Театьяна
3 0
А вряд ли это правда! Бедные вообще ремонт не делают. А 800 тыс. - заоблачная сумма для большинства россиян.
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Валерия
1 0
Это потому что наши люди сами предпочитают все делать (установку дверей и окон, перепланировку, евроремонт...) , а эта сумма - это либо стоимость обоев, линолеума и краски какой-нибудь...)))
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Ха ха ха
0 0
Ты типичный ЕДЕРАСТ! Всех ЕДЕРАСТОВ на дыбу!!!
Я за Путина, а передаст ты )
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