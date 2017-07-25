Россияне тратят наименьшую относительно жителей других стран сумму на ремонт своего жилья.

Как сообщает портал Domofond.ru, среднегодовой расход на ремонт жилья в России в 2016 году составлял 852,9 тысячи рублей. Примечательно, что это почти на 12% больше, чем годом ранее, однако на 65% меньше, чем в среднем по другим странам.

Такие данные появились после проведения международного опроса. В нём приняли участие 185 тысяч человек из разных стран мира, среди которых 5 тысяч россиян.

Больше всего на ремонт тратятся жители Германии. Второе место занимают новозеландцы, третье — австралийцы.