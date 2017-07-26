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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Вкусный арбуз или деньги на ветер: тест

Сегодня 07:00
668
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

К концу июля сибиряки активно покупают на рынках арбузы.

ВашГород.ру предлагает узнать, сможете ли вы отличить вкусную ягоду от неспелой. Для этого пройдите наш небольшой тест.

И напоследок простые правила безопасности. Не покупайте арбуз в палатках у больших дорог. Также не стоит брать разрезанные напополам ягоды. Дома не ставьте плод на стол, сначала почистите его щёточкой, а затем обмойте в ванной. Храните плод обязательно в холодильнике.

Комментарии 3
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игого
1 6
в новокузнецке нет зрелых и/или вкусных арбузов/ягоды дынь....не смогут.... не довезут...
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писофшит
1 0
в новокузнецке нет зрелых и/или вкусных арбузов/ягоды дынь....не смогут.... не довезут...
арбуз месяц хранится сорванный, думаешь до Новокузнецка месяц ехать?
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Валерия
1 3
Дыни и арбузы в Новокузнецке все с опасным превышением нитратов.
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