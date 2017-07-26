К концу июля сибиряки активно покупают на рынках арбузы.

ВашГород.ру предлагает узнать, сможете ли вы отличить вкусную ягоду от неспелой. Для этого пройдите наш небольшой тест.





И напоследок простые правила безопасности. Не покупайте арбуз в палатках у больших дорог. Также не стоит брать разрезанные напополам ягоды. Дома не ставьте плод на стол, сначала почистите его щёточкой, а затем обмойте в ванной. Храните плод обязательно в холодильнике.