Вкусный арбуз или деньги на ветер: тест
Сегодня 07:00
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К концу июля сибиряки активно покупают на рынках арбузы.
ВашГород.ру предлагает узнать, сможете ли вы отличить вкусную ягоду от неспелой. Для этого пройдите наш небольшой тест.
И напоследок простые правила безопасности. Не покупайте арбуз в палатках у больших дорог. Также не стоит брать разрезанные напополам ягоды. Дома не ставьте плод на стол, сначала почистите его щёточкой, а затем обмойте в ванной. Храните плод обязательно в холодильнике.
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