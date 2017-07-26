ВашГород.ру в помощь родителям подготовил информацию о длительном нахождении с ребёнком в больнице.

Итак, госпитализация может быть плановой либо экстренной. Первый вариант даёт возможность родителям обдумать, что из вещей взять для себя и для ребёнка. В экстренных же случаях собирать сумку приходится мгновенно.

Первое и самое главное, с чего нужно начать сборы, это документы. Паспорт родителя, свидетельство о рождении, медицинские полисы. Сразу оговоримся, если лечение плановое, то придётся собрать дополнительный пакет документов. Например, направление и результаты анализов для ребенка и взрослого. У каждого медучреждения свои требования на этот счет, поэтому лучше узнавать информацию такого рода в самой больнице.

Если же госпитализация экстренная, то ребенок и его сопровождающий будут сдавать анализы уже на месте. Для родителей такая услуга может быть платной. Чаще всего направляют сдать кровь на RW и сделать флюорографию.

Затем необходимо собрать личные вещи (одежду, туалетные принадлежности, посуду, постельное белье, деньги, телефон).

«К сожалению, нет никаких универсальных рекомендаций по этому поводу. Больницы разные, отделения разные, дети разные. Например, в инфекционном отделении будут одни требования по поводу еды и вещей. В хирургическом отделении — другие. Каждый конкретный случай индивидуален. Если это запланированное лечение, то лучше заранее позвонить в больницу и узнать все подробности. Что брать из вещей, продуктов и к чему быть готовыми», — пояснил директор медицинского центра «Азбука здоровья» Аркадий Дубовик.

Дополнительно для ребёнка лучше взять игрушки. В некоторых отделениях предусмотрена игровая комната, что значительно облегчит пребывание в стационаре и ребёнку и взрослому.

Как рассказала ВашГород.ру читательница, в одном из отделений Детской клинической больницы № 7 такая комната есть.

«В отделении педиатрии, где мы с дочкой находились на лечении, есть игровая комната. Там достаточно много игрушек. Причём для разных возрастов. Там есть всё: погремушки для малышей, куклы, машинки, паззлы, головоломки. Для школьников есть шахматы и шашки. Много книжек, как для детей, так и для взрослых. Мы лежали в нескольких больницах, но такую комнату видели только там», — пояснила молодая мама.

Родители детей старше четырёх лет должны быть готовы к тому, что им придётся заплатить за своё пребывание рядом с ребёнком. Такая мера распространяется только на родителей тех детей, которые не имеют медицинских показаний для постоянного пребывания с ним взрослого. Другими словами, если ребёнок старше четырёх лет может сам поесть и переодеться, то он может находиться в стационаре без взрослого. В противном случае придётся платить. Однако если родитель все же решил остаться с ребёнком в больнице за отдельную плату, то учреждение обязано предоставить ему кровать и питание.

«Ложились с ребёнком на плановое обследование. Подготовили все нужные справки, и документы. Приехали в назначенный день в больницу. И тут нас с мужем ждал неприятный сюрприз. Чтобы лечь в больнице вместе с сыном, а ему всего 4 года и 3 месяца, нужно заплатить. Я такого не ожидала. На официальном сайте больницы ни слова про это нет. Конечно, мы согласились заплатить. Сумма небольшая — 240 рублей в сутки. Но, я считаю, о таких вещах нужно предупреждать заранее. Не у всех людей есть такая возможность», — рассказала ВашГород.ру одна из читательниц.

Следующий вопрос, который следует обсудить — это питание. В больницах предусмотрено 4-разовое питание. Тем не менее, врачи рекомендуют иметь в палате питьевую воду, чтобы запивать лекарства. Многие детские больницы оборудованы холодильниками, поэтому можно приносить свою еду (овощи, фрукты, супы, соки). Только необходимо тщательно следить за сроками годности продуктов.

ВашГород.ру желает, чтобы ваши дети и вы никогда не болели. Но если все же такая неприятность случится, вы уже будете готовы.