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Россиян заставят платить за телефоны и куртки в самолёте

Сегодня 16:37
564
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Отменой бесплатного багажа для невозвратных билетов не ограничились.

Помимо этого, Минтранс предлагает изменить список вещей, которые попадают под понятие ручной клади. Из него ведомство намерено исключить телефоны, ноутбуки, зонты, верхнюю одежду, букеты и книги. За них придётся дополнительно доплачивать. Документ с поправками разместили на портале нормативных правовых актов России.

В списке останутся дамская сумочка или портфель, детское питание, костюм в портпледе, костыли, кресло-коляска и люлька.

А максимальный вес ручной клади, которую можно провезти, не может быть менее 5 килограммов. Сейчас же пассажир может взять на борт до 10 килограммов багажа.

Новые поправки вступят в силу, если новый закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов одобрит Совфед и подпишет президент.

Как уже сообщал ВашГород.ру, авиакомпании смогут взимать плату за провоз багажа с пассажиров, имеющих невозвратные билеты.

Комментарии 10
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123
10 0
Все правильно! Дерите с народа шкуру багром ! Каждый народ имеет ту власть которую заслуживает! Быдло-скот должно быть в стойле . Были бы недовольны вышли бы на улицы. Никто не выходит- значит все норм. Рвите дальше
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Анна
5 0
Совсем с ума сошли! И так билеты дорогие ! Неужели президент подпишет эту фигню . Сколько же можно народ загонять ?!? Телефон , книга , верхняя одежда ... это что ? Шизофрения , оказывается , вирусное заболевание !!!
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ываыв
5 0
Тупняк в том что это вообще то международный регламент авиаперевозок. а у нас все будет как на селе. Итак самолеты развалюхи, и билеты по стране дороже чем несколько перелетов через всю европу разом, дак еще и эти заморочки с доплатами.
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пассажир
2 3
отчасти согласен, кроме ноута и верхней одежды
иногда некоторые бараны в салон со спортивными сумками прутся. бесит. я в багажник салона чистую верхнюю одежду, а "это" туда грязное барахло с пола... и это только когда из кузни летишь. в Москве такие порядки не канают.
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жека
2 0
Совсем с ума сошли! И так билеты дорогие ! Неужели президент подпишет эту фигню . Сколько же можно народ загонять ?!? Телефон , книга , верхняя одежда ... это что ? Шизофрения , оказывается , вирусное заболевание !!!
Конечно подпишет))), а может перед выборами скажет твердое нет и подпишет другое повышение о котором не говорят русским.
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Дон Хенаро 44959
0 0
Совсем с ума сошли! И так билеты дорогие ! Неужели президент подпишет эту фигню . Сколько же можно народ загонять ?!? Телефон , книга , верхняя одежда ... это что ? Шизофрения , оказывается , вирусное заболевание !!!
А вы еще в чем то надеетесь на нашего презика?)) Подпишет, даже не переживайте...а после выборов еще и налог на воздух введет...
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Акрихин
0 0
Правильный закон ! Задолбали своими ноутами и телефонами, колхозники ! Про книги поржал ! Кто их сейчас читает ? Если один, два человека ))))
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Акрихин
0 0
Дон Хенаро:
А вы еще в чем то надеетесь на нашего презика?)) Подпишет, даже не переживайте...а после выборов еще и налог на воздух введет...
Лучше налог на Донов Ганов))))
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пассажир
0 0
Правильный закон ! Задолбали своими ноутами и телефонами, колхозники ! Про книги поржал ! Кто их сейчас читает ? Если один, два человека ))))
вообще нормальный? стопудово летаешь только на диване по хате... лишь бы только здесь повякать а о чем не важно
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321
0 0
Совсем с ума сошли! И так билеты дорогие ! Неужели президент подпишет эту фигню . Сколько же можно народ загонять ?!? Телефон , книга , верхняя одежда ... это что ? Шизофрения , оказывается , вирусное заболевание !!!
это, видимо, по случаю курортного сбора - не хотите лететь в Сочи со сбором, валите в свой Тай и платите за курточки)
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