Отменой бесплатного багажа для невозвратных билетов не ограничились.

Помимо этого, Минтранс предлагает изменить список вещей, которые попадают под понятие ручной клади. Из него ведомство намерено исключить телефоны, ноутбуки, зонты, верхнюю одежду, букеты и книги. За них придётся дополнительно доплачивать. Документ с поправками разместили на портале нормативных правовых актов России.

В списке останутся дамская сумочка или портфель, детское питание, костюм в портпледе, костыли, кресло-коляска и люлька.

А максимальный вес ручной клади, которую можно провезти, не может быть менее 5 килограммов. Сейчас же пассажир может взять на борт до 10 килограммов багажа.

Новые поправки вступят в силу, если новый закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов одобрит Совфед и подпишет президент.

Как уже сообщал ВашГород.ру, авиакомпании смогут взимать плату за провоз багажа с пассажиров, имеющих невозвратные билеты.