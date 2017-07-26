По Новокузнецку расклеили афиши «Цирка Чудес» с обещанием айфона за улыбку. ВашГород.ру разобрал подробности акции.

Чтобы обзавестись гаджетом, красивой улыбки мало. Для этого придётся соблюсти ряд условий.

Итак, участвовать могут только совершеннолетние. Телефон можно выиграть на основе купонов. Покупая билет в цирке на 500 рублей, вы получаете один купон. Также вам выдадут пол-купона за покупку чего-либо в фойе цирка. Помимо этого, их при покупке на 500 рублей выдают партнёры акции: магазины Hand-Mad, «Эльдорадо», «Детский мир», антикафе MATAMATA, реалити-квест Yescape, студия огненных искусств «Fenrir», галерея «Art way», ресторан «Пельмень блин Вареник».

Идём дальше. Если вы надеетесь на подарок, приходите на представление в указанный день и с документом, лучше с паспортом. Призы будут разыгрывать по типу аукциона.

«Заранее определена начальная ставка для каждого подарка. Ведущий мероприятия объявляет её, например: «Подарок «Сертификат на технику» — начальная ставка одна «Улыбка» (купон — прим.ред.). Участники, подняв флажки с номером, предлагают свои ставки. Аукцион длится до тех пор, пока участники делают ставки. <…> Таким образом, разыгрывается весь призовой фонд. Участник в ходе торгов может сделать предложение о покупке подарка по произвольной цене, превышающей предыдущее предложение более чем на один шаг», — говорится в правилах акции.

При этом получить подарок может только человек, чья информация указана на купоне. В списке призов 12 iPhone 5s, по 12 сертификатов на квесты в Yescape, на набор школьника в «Детском мире», на 2 часа игры в боулинг в ресторане «Пельмень блин Вареник», на продукцию «Сибирского цирюльника» и так далее. Помимо этого, зрителям обещают и другие ценные подарки, какие именно — не обговаривается.

Добавим, акция проходит с 17 июля по 29 августа.