Математик из Венгрии Милан Яносов с помощью математических расчетов узнал, кто из героев нашумевшего сериала умрет последним.

Ученый проанализировал все сцены многосерийного фильма. Исходя из полученных данных, он составил модель поведения героев. По мнению математика, прямое влияние на вероятность смерти оказывает статус и количество соратников. Согласно этим данным, самый маленький шанс погибнуть имеет «вонючка» Теон Грейджой, умирающий от неизлечимой болезни Джорах Мормонт и королева Семи Королевств Серсея Ланнистер.

«Социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, и я проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения», — публикуют слова исследователя «Известия».

При этом больше всего шансов погибнуть, по мнению Яносова, у королевы драконов Дейнерис Таргариен, командира Безупречных Серого Червя и у женщины-рыцаря Бриенны Тарт.

По мнению зрителей, «дойти до конца» должен карлик Тирион Ланнистер и «мизинец» Петир Бейлиш.

Оправдают ли себя прогнозы математика или зрителей, пока остается только гадать.