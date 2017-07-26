Новокузнечан зовут отпраздновать татаро-башкирский праздник Сабантуй.
Он пройдёт 29 июля в парке Маяковского в Абашеве.
«Открытие праздника начнётся с красочного парада национальных коллективов и приветствия всех гостей мероприятия. Далее гости праздника смогут познакомиться со всем разнообразием татарской культуры — попробовать традиционный чак-чак и другие блюда национальной кухни, посмотреть национальные борцовские поединки, прикоснуться к рукотворным шедеврам мастеров декоративно-прикладного искусства, а также стать участниками весёлых забав и конкурсов», — сообщили в администрации Новокузнецка.
На одной из площадок мужчины смогут посоревноваться в национальной татарской борьбе. Победитель получит барана.
Сабантуй начнётся в 11.00.
А на следующий день, 30 июля, в Новокузнецке состоится фестиваль еды.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.