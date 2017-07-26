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Новокузнечан зовут побороться за барана

Сегодня 07:50
223
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
КП

Новокузнечан зовут отпраздновать татаро-башкирский праздник Сабантуй.

Он пройдёт 29 июля в парке Маяковского в Абашеве.

«Открытие праздника начнётся с красочного парада национальных коллективов и приветствия всех гостей мероприятия. Далее гости праздника смогут познакомиться со всем разнообразием татарской культуры — попробовать традиционный чак-чак и другие блюда национальной кухни, посмотреть национальные борцовские поединки, прикоснуться к рукотворным шедеврам мастеров декоративно-прикладного искусства, а также стать участниками весёлых забав и конкурсов», — сообщили в администрации Новокузнецка.

На одной из площадок мужчины смогут посоревноваться в национальной татарской борьбе. Победитель получит барана.

Сабантуй начнётся в 11.00.

А на следующий день, 30 июля, в Новокузнецке состоится фестиваль еды.

Комментарии 2
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Андрей
0 0
Одному вон уже прислали вместо модного гаджета
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Одному вон уже прислали вместо модного гаджета
Так это восточный базар был, а не ГУМ! ©
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