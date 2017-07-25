Сегодня, 25 июля, Совет федераций одобрил поправки к закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков метрополитена.

Главным изменением, как пишет rg.ru, станет освобождение страховщика от выплат, если страховой случай наступил в результате диверсии или теракта. В такой ситуации выплатами займётся правительство РФ.

Документ также регулирует процедуру возмещения средств при теракте в метро, которая устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Метрополитен не страхует свою ответственность, но сам выплачивает компенсации пострадавшим пассажирам — как взрослым, так и детям, который совершили поездку бесплатно или по льготному билету.

Перевозчик должен будет в течение пяти дней сообщить пассажиру о том, что ему полагается страховая выплата, и какая компания будет ему выплачивать её.

Если пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью, страховщик обязан выплатить ему в предварительном порядке 100 тыс. руб. в течение трех дней с даты получения заявления. За немотивированный отказ или задержку предусматривается штраф в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы.

Выплаты за имущество, которое было повреждено, производятся в размере реального, заявленного ущерба, однако сумма не может превышать 600 рублей за 1 кг веса багажа и 11 тыс. руб. за иное имущество.

Напомним, что в новосибирском метро после питерского теракта ужесточили меры безопасности и усилили досмотр пассажиров с большими сумками. Впрочем, как писал ВашГород.ру, такой режим не продержался долго, и вскоре был снят.