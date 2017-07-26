Новокузнечане опровергают стереотип о том, что скандинавской ходьбой увлекаются только пенсионеры.

Молодёжь также активно участвует в фестивале «Идём за здоровьем!», который стартовал 21 июля в Абашеве. Теперь встречи пройдут в каждом районе.

«В программу входят теоретическая часть, разминка с тренером, экспресс мастер-класс по технике скандинавской ходьбы, общая дистанция (2 километра), заминка, свободная беседа с тренером в формате „вопрос-ответ“», — сообщили в администрации Новокузнецка.

Узнать дату и время каждой встречи можно на нашей интерактивной карте. Для этого нажмите мышкой на значок в каждом районе. Карту можно приближать и отдалять.

Фестиваль завершат в День физкультурника в парке Гагарина. Начало в 10.00. Помимо основной программы, участники смогут сдать нормы ГТО. Подробную информацию можно узнать в группе любителей скандинавской ходьбы в Новокузнецке.