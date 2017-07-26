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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики
Недвижимость и строительство

Названы 10 городов России с лучшей экологией

Сегодня 06:00
522
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Canadian-immigrant.ru

В настоящее время при покупке жилья россияне стали чаще задумываться о том, на сколько чистым является город, в котором им предстоит жить.

Портал Domofond.ru определил самые экологически чистые города России. В опросе приняли участие 260 тысяч респондентов. Результаты исследования были опубликованы в июле 2017 года.

Отметим, что в числе самых экологически чистых городов не оказалось ни одного сибирского города. Уровень чистоты оценивался по десятибалльной шкале.

Новосибирск набрал 6,2 балла (50 место), Кемерово — 6,2 балла (52 место), Барнаул — 6,4 балла (36 место), Томск -6,0 балла (67 место). Новокузнецк набрал лишь 4,4 балла и в рейтинг не попал.

Самыми чистыми были признаны города Севастополь — 7,5 балла, Армавир — 7,5 балла и Сочи — 8,0 баллов.

Комментарии 2
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коренной житель
2 3
Достали вы уже со своей экологией. Наш город самый лучший! Я люблю мой родной город!
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верим
0 0
Достали вы уже со своей экологией. Наш город самый лучший! Я люблю мой родной город!
Не легко, правда, имея несколько раковых опухолей и соседей алканавтов и вечно грязные подоконники и окна, писать такую ложь?
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