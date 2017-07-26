В настоящее время при покупке жилья россияне стали чаще задумываться о том, на сколько чистым является город, в котором им предстоит жить.

Портал Domofond.ru определил самые экологически чистые города России. В опросе приняли участие 260 тысяч респондентов. Результаты исследования были опубликованы в июле 2017 года.

Отметим, что в числе самых экологически чистых городов не оказалось ни одного сибирского города. Уровень чистоты оценивался по десятибалльной шкале.

Новосибирск набрал 6,2 балла (50 место), Кемерово — 6,2 балла (52 место), Барнаул — 6,4 балла (36 место), Томск -6,0 балла (67 место). Новокузнецк набрал лишь 4,4 балла и в рейтинг не попал.