В настоящее время при покупке жилья россияне стали чаще задумываться о том, на сколько чистым является город, в котором им предстоит жить.
Портал Domofond.ru определил самые экологически чистые города России. В опросе приняли участие 260 тысяч респондентов. Результаты исследования были опубликованы в июле 2017 года.
Отметим, что в числе самых экологически чистых городов не оказалось ни одного сибирского города. Уровень чистоты оценивался по десятибалльной шкале.
Новосибирск набрал 6,2 балла (50 место), Кемерово — 6,2 балла (52 место), Барнаул — 6,4 балла (36 место), Томск -6,0 балла (67 место). Новокузнецк набрал лишь 4,4 балла и в рейтинг не попал.
Самыми чистыми были признаны города Севастополь — 7,5 балла, Армавир — 7,5 балла и Сочи — 8,0 баллов.
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