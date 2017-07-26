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Недвижимость и строительство

Что спасёт рынок жилья от обвала

Сегодня 08:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ru.axar.az

Первое полугодие 2017-го года успешным стало далеко не для всех участников рынка недвижимости. В целом этот период характеризовался затишьем на рынке.

Как сообщают специалисты, рынок жилья в России спасут снижающиеся ставки по ипотеке. Однако некоторые покупатели заняли выжидательную позицию. Они надеются, что процентная ставка будет снижаться и далее. Поэтому, не смотря рекордно низкие предложения банков, россияне ждут более выгодных предложений, особенно тем, кому не нужна квартира «здесь и сейчас».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, цены на вторичное жилье в России в среднем за первое полугодие текущего 2017 года снизились на 2,8% по отношению к первому полугодию 2016 года.

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