Приобретение земельных владений, по большей части, связаны с желанием человека обрести загородную усадьбу, либо построить дом для постоянного проживания. Но не все знают о нюансах таких сделок. ВашГород.ру узнал, как не лишиться, купленной земли.

В первую очередь вам необходимо понять находится участок в собственности или он арендуется. Если Вам предлагают купить землю, которой текущий собственник владеет на праве аренды, не обманывайте себя. Значит вам предлагают приобрести право аренды земельного участка, а следовательно, вопрос, связанный с правом собственности на такой участок.

В случае если вы купили право аренды, то оно рано или поздно завершится, и вы потеряете землю со всем, что уже успели на ней построить. Кроме того, не все земельные участки можно оформить в собственность.

Чтобы не возникало проблем, рекомендуется вызвать геодезиста, который сможет проверить соответствие участка кадастровому плану и при несоответствии изменить данные. Также необходимо получить информацию о правовом статусе земельного участка. Для этого нужно заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества (выписка ЕГРН).