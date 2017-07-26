Московская компания объявила конкурс к дню рождения главного зоопарка Сибири.

В августе зоопарк отмечает 70-летие. Небольшие праздники и тематические дни проходят в Новосибирске постоянно, сейчас свою лепту решили внести и столичные друзья. Аквариумная компания AQUAEL объявила конкурс поздравлений — условия очень простые, а подарки приятные.

«Вы можете сделать свою поздравительную фотографию или видео (что будет на фото или видео — на ваше усмотрение). Но на фото или видео должны обязательно быть отображены такие понятия как „AQUAEL, Новосибирск, зоопарк, 70 лет“. Самый простой способ — словами, но можно придумать что-то другое!» — сообщается на официальной страничке компании в соцсетях.

Конкурс продлится до 15 августа, размещать фото и видео нужно здесь и здесь соответственно.

Приз за первое место для новосибирцев и соседей-сибиряков — билеты в зоопарк, гости из более дальних регионов могут выбрать подарок по вкусу. Почитать о других призах и узнать о конкурсе поподробней можно в группе компании.