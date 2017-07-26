Сибирский банк ПАО Сбербанк открыл Центры оптовой конверсии в ключевых городах Сибирского региона. Здесь, при совершении клиентами валютно-обменных операций на крупную сумму, банк устанавливает специальный курс.

Центр оптовой конверсии — это подразделение банка, в котором можно совершить валютно-обменную операцию на сумму от 30 000 долларов США/Евро по специальному курсу, который, в свою очередь, зависит от рыночного курса.

Проект стартовал в семи городах Сибири: Новосибирск, Томск, Красноярск, Норильск, Кемерово, Барнаул и Новокузнецк. Специальные курсы и адреса офисов можно посмотреть на официальном сайте Сбербанка.

«Проект не имеет аналогов в системе Сбербанка, — комментирует директор Управления глобальных рынков Сибирского банка Георгий Дяденко. — Уверен, новый формат проведения конверсионных операций улучшит условия для клиентов Банка, а также позволит получить дополнительный доход».

Отметим, что в силу геополитических рисков, сильных колебаний курса рубля, у населения сохраняется высокий интерес к валюте. Так, в Сибирском банке объем конверсионных операций физических лиц за первое полугодие 2017 года составил 326 млн долларов США (прирост к аналогичному периоду 2016 года составляет 8%).

по информации пресс-службы Сибирского банка ПАО Сбербанк