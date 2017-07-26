Российская православная церковь и Министерство культуры взялись за духовное просвещение молодёжи.

«Пушкинский союз» — так называется новый проект по возрождению интереса к русской классике. Соглашение о сотрудничестве вчера подписали министр культуры Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Популяризировать классику будут разными путями. Это творческие встречи, господдержка театров и молодых режиссёров в регионах. А главное — много русского кино и мультфильмов. Мультики будут снимать по мотивам русских сказок и детских произведений, фильмы и сериалы — по классике.

Мединский уверен — классика современна и сегодня. Просто нужно, чтобы её герои говорили с молодёжью на одном языке.

«Петруша Гринев (главный повести „Капитанская дочка“ Александра Пушкина — ВашГород.ру) никак не изменился по сравнению с современным курсантом или выпускником военного училища. У него те же мысли, та же душа и те же идеалы», — цитирует министра Лента.ру.

Епископ Тихон в свою очередь считает — очень важно приобщать молодёжь к русской литературе не насильно, а свободно:

«Наше поколение, к сожалению, не смогло передать любовь к русской классике подрастающему поколению и, чтобы как-то исправить эту ситуацию, приобщить молодое поколение к тем сокровищам духовной культуры, наследниками которой они являются, мы предложили создать такой проект».

«Пушкинский союз» объединит различные культурные фонды, Союзы художников, композиторов, архитекторов, театральных деятелей, кинематографистов и другие общества.

Курс на классику поддержат даже цирки. В рамках проекта «Киноклассика в цирках» под куполами установят оборудование, чтобы показывать школьникам «шедевры отечественного кинематографа».