Российская православная церковь и Министерство культуры взялись за духовное просвещение молодёжи.
«Пушкинский союз» — так называется новый проект по возрождению интереса к русской классике. Соглашение о сотрудничестве вчера подписали министр культуры Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Популяризировать классику будут разными путями. Это творческие встречи, господдержка театров и молодых режиссёров в регионах. А главное — много русского кино и мультфильмов. Мультики будут снимать по мотивам русских сказок и детских произведений, фильмы и сериалы — по классике.
Мединский уверен — классика современна и сегодня. Просто нужно, чтобы её герои говорили с молодёжью на одном языке.
«Петруша Гринев (главный повести „Капитанская дочка“ Александра Пушкина — ВашГород.ру) никак не изменился по сравнению с современным курсантом или выпускником военного училища. У него те же мысли, та же душа и те же идеалы», — цитирует министра Лента.ру.
Епископ Тихон в свою очередь считает — очень важно приобщать молодёжь к русской литературе не насильно, а свободно:
«Наше поколение, к сожалению, не смогло передать любовь к русской классике подрастающему поколению и, чтобы как-то исправить эту ситуацию, приобщить молодое поколение к тем сокровищам духовной культуры, наследниками которой они являются, мы предложили создать такой проект».
«Пушкинский союз» объединит различные культурные фонды, Союзы художников, композиторов, архитекторов, театральных деятелей, кинематографистов и другие общества.
Курс на классику поддержат даже цирки. В рамках проекта «Киноклассика в цирках» под куполами установят оборудование, чтобы показывать школьникам «шедевры отечественного кинематографа».
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И почему в светском государстве, где церковь отделена от государства, государственный чиновник подписывает соглашения о сотрудничестве с церковью?
Что дальше? Охота на ведьм,средневековая инквизиция?
Вера это личное дело каждого человека, то что у него в душе. А атрибутика ЗАО РПЦ это не есть вера. Это есть бизнес.
"...бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
'Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной'.
----------------
(с) АС Пушкин. Собрание сочинений в 10 тт. Том 3.
"...бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
'Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной'.
----------------
(с) АС Пушкин. Собрание сочинений в 10 тт. Том 3.
летя в межзвездное пространство,
мы все-таки рабы.
Рабы!
Невытравимо наше рабство.
И ощущение стыда
живет почти что в каждом споре…
Чем ниже кланялись тогда,
тем громче проклинаем после!
(С)
Нельзя служить и Богу и маммоне, как сказал Христос. А они молятся за обогащение
нет нужды молить Бога об обогащении ! Все православные просят Его о мире , и прекращении кровопролития ! А остальное мы заработаем сами ! Правда в РФ православие нынешнего "разлива" вышло из недр КГБ , поэтому и молитвы соответствующие !
Ватикан и Ватникан Кирилла за одним столом это как Всевышний с Иудой.