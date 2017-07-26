Пропавшего после взрыва метана горняка нашли погибшим.

Машинисту подземной установки шахты «Анжерская-Южная» было 32 года. Скоро его опознают родственники. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти и её давность.

В Следкоме по Кемеровской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при горных работах. Следователи на месте выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, около 23:00 24 июля на шахте произошёл резкий выброс метана и угля. 78 горняков сами выбрались на поверхность, а о судьбе одного не было известно до ночи 25 июля. Его тело подняли сотрудники МЧС.

При этом есть информация, что шахта «Анжерская-Южная» находится в процедуре конкурсного производства, но продолжает работу. Как пишут местные СМИ, добычу ведёт отдельно зарегистрированное предприятие.