По подсчётам Росстата, если гражданин будет откладывать свою полную среднемесячную зарплату, которая на данный момент составляет в стране примерно 32 тысячи рублей, то на квартиру средней стоимости придётся копить больше десяти лет. Причём придётся себе отказывать буквально во всём — в прямом смысле этого слова. Так что факт остаётся фактом: ипотека для подавляющего большинства россиян — и новокузнечан! — это единственная возможность приобрести собственное жильё.

О плюсах и минусах ипотеки можно спорить бесконечно. Конечно, «жалко» отдавать банку немалые суммы по процентам ипотечного кредита. Да и ситуации могут возникнуть разные. Например, никто не застрахован от того, что потеряет работу или доходы семьи упадут, так что расплачиваться за ипотеку окажется, мягко говоря, затруднительно.

В такие моменты люди задаются вопросом, а не проще ли просто арендовать квартиру? Меньше проблем, никому не должен больших сумм, нет денег — съехал или нашёл подешевле. Но ведь тогда у тебя точно никогда не будет своей квартиры. Да, дилемма. Выходом может стать внимательный мониторинг предложений городского рынка недвижимости.

Кто-то срочно уезжает и продаёт свою квартиру ниже рыночной стоимости. Кто-то просто готов неплохо «подвинуться» в цене. Чья-то недвижимость продаётся значительно дешевле, потому что там необходим ремонт. Вариантов — множество. И всегда можно найти такой, что всех устроит. Но здесь, конечно же, главное — не упустить хороший вариант.

А для этого, разумеется, нужны деньги на его приобретение. Но пока ты будешь искать необходимую сумму, понравившаяся квартира может легко «уйти» — к другому, более расторопному покупателю. Тут ведь, как говорил известный персонаж Ильфа и Петрова: сначала деньги, а потом стулья.

Получается замкнутый круг? Нет. Правда, только в том случае, если все деньги ты получишь уже завтра. А для этого новокузнечане могут воспользоваться ипотечным сертификатом, который реально получить заранее, а уже потом спокойно приступить к поиску подходящего варианта жилья.

Комментирует ведущий специалист кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерина Косарева: