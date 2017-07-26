По подсчётам Росстата, если гражданин будет откладывать свою полную среднемесячную зарплату, которая на данный момент составляет в стране примерно 32 тысячи рублей, то на квартиру средней стоимости придётся копить больше десяти лет. Причём придётся себе отказывать буквально во всём — в прямом смысле этого слова. Так что факт остаётся фактом: ипотека для подавляющего большинства россиян — и новокузнечан! — это единственная возможность приобрести собственное жильё.
О плюсах и минусах ипотеки можно спорить бесконечно. Конечно, «жалко» отдавать банку немалые суммы по процентам ипотечного кредита. Да и ситуации могут возникнуть разные. Например, никто не застрахован от того, что потеряет работу или доходы семьи упадут, так что расплачиваться за ипотеку окажется, мягко говоря, затруднительно.
В такие моменты люди задаются вопросом, а не проще ли просто арендовать квартиру? Меньше проблем, никому не должен больших сумм, нет денег — съехал или нашёл подешевле. Но ведь тогда у тебя точно никогда не будет своей квартиры. Да, дилемма. Выходом может стать внимательный мониторинг предложений городского рынка недвижимости.
Кто-то срочно уезжает и продаёт свою квартиру ниже рыночной стоимости. Кто-то просто готов неплохо «подвинуться» в цене. Чья-то недвижимость продаётся значительно дешевле, потому что там необходим ремонт. Вариантов — множество. И всегда можно найти такой, что всех устроит. Но здесь, конечно же, главное — не упустить хороший вариант.
А для этого, разумеется, нужны деньги на его приобретение. Но пока ты будешь искать необходимую сумму, понравившаяся квартира может легко «уйти» — к другому, более расторопному покупателю. Тут ведь, как говорил известный персонаж Ильфа и Петрова: сначала деньги, а потом стулья.
Получается замкнутый круг? Нет. Правда, только в том случае, если все деньги ты получишь уже завтра. А для этого новокузнечане могут воспользоваться ипотечным сертификатом, который реально получить заранее, а уже потом спокойно приступить к поиску подходящего варианта жилья.
Комментирует ведущий специалист кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерина Косарева:
— Действительно, ещё несколько лет назад мы ввели очень удобную для клиентов практику — получение в нашем банке ипотечного сертификата. Причём эта услуга является бесплатной. Клиент, ещё только собирающийся искать жильё, может обратиться в Кузнецкбизнесбанк с заявкой на одобрение ипотечного кредита. Мы анализируем его платёжеспособность, и он получает предварительное решение, на какую сумму, срок и по какой процентной ставке банк готов его кредитовать. И уже имея заранее полученное одобрение своего будущего ипотечного кредита, можно, не торопясь, заниматься поиском недвижимости, не беспокоясь вопросом, где взять деньги, если это понадобится сделать очень быстро.
Чтобы оформить «Ипотечный сертификат» в Кузнецкбизнесбанке, прежде всего, следует заполнить заявку-анкету — при этом не требуется указывать приобретаемый объект недвижимости. А также предоставить в банк документы, удостоверяющие личность и подтверждающие доходы. Ипотечный сертификат выдаётся на фирменном бланке и действует в течение 90 календарных дней. Этого времени должно хватить, чтобы найти и выбрать подходящий вариант жилья. Если же на его поиск потребуется больше трёх месяцев, то этот же сертификат можно продлить, обратившись в любое отделение Кузнецкбизнесбанка.
Все решения по кредитным заявкам мы принимаем быстро — в течение 3−4 дней с момента их подачи. Причины отказа в получении ипотечного сертификата и последующего кредита являются стандартными — недостаточность дохода для исполнения финансовых обязательств по данному кредитному договору, а также систематические нарушения таких обязательств по прошлым и настоящим кредитам. Но в любом случае ещё до выбора квартиры лучше всё-таки обратиться в банк. Наши специалисты помогут вам оценить свои финансовые возможности.
В итоге вы сможете принять взвешенное решение — какие обязательства по ипотеке окажутся вам по силам. А значит — не станете нести потери, в том числе и денежные. Это очень важно — ведь вы берёте на себя существенные затраты на многие годы вперёд, поэтому вам сразу и всё должно быть понятно и ясно. Так что если появляются вопросы — обязательно их задавайте. Работа наших специалистов как раз в этом и состоит — дать ответ на любой ваш вопрос.
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