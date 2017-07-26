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Некоторым россиянам увеличат пенсии на смешную сумму

Сегодня 10:05
786
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gorod.lv

С 1 августа в России традиционно пересчитают выплаты для работающих пенсионеров.

Прибавку получат те, за кого работодатели платили страховые взносы. Максимальный её размер — 3 пенсионных балла, то есть 222 рубля (в 2016 году один пенсионный балл составлял 74,27 рубля). Но чтобы получить эту сумму, пенсионер должен был зарабатывать «вбелую» не менее 19,9 тысяч рублей, пишет Novokuznetsk.su. В Пенсионном фонде заявляют, что такой доход сегодня у большинства работающих пенсионеров.

Для прибавки не надо обращаться ни в какие инстанции или писать заявления, её сделают автоматически.

При этом многие эксперты называют такую прибавку издевательской и заявляют, что пенсионерам нет смысла работать «вбелую» за такие деньги. Саму же балльную систему считают варварской, пишет «Газета.ру».

К слову, недавно Россию признали одной из самых неблагоприятных для пенсионеров страной. В рейтинге из 43-х государств мы заняли 40-ую строчку. Хуже живут только пожилые в Бразилии, Греции и Индии.

Напомним, неработающим пенсионерам уже увеличивали выплаты в феврале, на 5,6%. В апреле страховую пенсию автоматически проиндексировали на 50 рублей.

Сейчас средний размер пенсии по старости — 13,7 тысяч рублей. Как уже сообщал ВашГород.ру, в феврале 2018 года их ещё повысят, предварительно, на 3,8%.

Комментарии 15
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1 0
Не всем по 50, мне добавили 33рубля 48 копеек.
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Вменяемый
0 6
Что за школьник новости составляет на данном ресурсе? Такое ощущение что ресурс не серьезный, а некий блог автора с его мыслями и мнениями. Заголовки новостей так составлять нельзя (имеется в виду употребление фраз типа "смешная сумма").
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Илья
28 0
Да нах вы платите 13 % с дохода в белую (с 20000 р. = 2600 р. каждый месяц)!!!! чтоб потом получить прибавку 222 р. )))
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Сергей
3 0
Не всем по 50, мне добавили 33рубля 48 копеек.
А мне 16 копеек....Даже пришло официальное письмо с ПФР с печатями !!!
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Бусина
2 0
Не всем по 50, мне добавили 33рубля 48 копеек.
Моей матери, ветерану труда, с 40-летним стажем, прибавили аж 29 рублей, 1 апреля............даже на 2 поездки на маршрутке не хватит!!!
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Прохожий
6 0
Да нах вы платите 13 % с дохода в белую (с 20000 р. = 2600 р. каждый месяц)!!!! чтоб потом получить прибавку 222 р. )))
Остальное идет на кормежку прожорливых дерьмопутатов и кремлегадов.
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Дон Хенаро 45011
6 0
Что за школьник новости составляет на данном ресурсе? Такое ощущение что ресурс не серьезный, а некий блог автора с его мыслями и мнениями. Заголовки новостей так составлять нельзя (имеется в виду употребление фраз типа "смешная сумма").
Вы можете подобрать для этой суммы какое то другое слово?)))) Сумма на самом деле смешная....что там, по нынешнему курсу 4$-5$ ? ))))
Расскажите это пенсионерам в США...
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Вменяемый
3 4
Дон Хенаро:
Вы можете подобрать для этой суммы какое то другое слово?)))) Сумма на самом деле смешная....что там, по нынешнему курсу 4$-5$ ? ))))
Расскажите это пенсионерам в США...
Для этой суммы слов подбирать не нужно. Автор не должен придавать эмоциональный окрас новостному сообщению, а уж тем более заголовку.
Есть такое понятие как профессионализм в журналистике.
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но-но, полегче, любезный,
7 3
Что за школьник новости составляет на данном ресурсе? Такое ощущение что ресурс не серьезный, а некий блог автора с его мыслями и мнениями. Заголовки новостей так составлять нельзя (имеется в виду употребление фраз типа "смешная сумма").
не трожь Марго, это лучший журналист ВГ.

Всегда жду новые новости от несравненной Маргариты, т.к. они (новости) несут заряд позитива и хорошего настроения на целый день.

К примеру, предпоследняя новость от блистательной Марго - "Россиян заставят платить за телефоны и куртки в самолёте", мой процессор завесила на фразе: "А максимальный вес ручной клади, которую можно провезти, не может быть менее 5 килограммов. Сейчас же пассажир может взять на борт до 10 килограммов багажа".
===================
Полагаю, все читающей братии нужно коллективно писать главреду ВГ, чтобы увеличил денежное довольствие Маргарите Андреевой, так как барышня тянет две ставки (плюс к ставке журналиста, еще и неплохого автора юмористических киксов).
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Павел Фомин
4 0
Адвокат Качан подал в суд на министра труда РФ Топилина и его зама Москалёву. Он потребовал обосновать колоссальные пенсии депутатов ГД РФ.
Так без суда Топилин и его чиновники игнорировали все обращения адвоката в Минтруда!
Но есть у меня сомнения, что и судом что-либо выйдет путнее.
Госчиновники, депутаты, сенаторы огромными ложками вычерпывают пенсионный фонд заработанный народом, и рядовым пенсионерам остаются считанные рубли, да и то не всем.
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Маргарита Андреева 644
1 1
не трожь Марго, это лучший журналист ВГ.

Всегда жду новые новости от несравненной Маргариты, т.к. они (новости) несут заряд позитива и хорошего настроения на целый день.

К примеру, предпоследняя новость от блистательной Марго - "Россиян заставят платить за телефоны и куртки в самолёте", мой процессор завесила на фразе: "А максимальный вес ручной клади, которую можно провезти, не может быть менее 5 килограммов. Сейчас же пассажир может взять на борт до 10 килограммов багажа".
===================
Полагаю, все читающей братии нужно коллективно писать главреду ВГ, чтобы увеличил денежное довольствие Маргарите Андреевой, так как барышня тянет две ставки (плюс к ставке журналиста, еще и неплохого автора юмористических киксов).
Приходите в редакцию, будем веселить читателей вместе!
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Павел Фомин
3 0
Адвокат Качан подал в суд на министра труда РФ Топилина и его зама Москалёву. Он потребовал обосновать колоссальные пенсии депутатов ГД РФ.
Так без суда Топилин и его чиновники игнорировали все обращения адвоката в Минтруда!
Но есть у меня сомнения, что и судом что-либо выйдет путнее.
Госчиновники, депутаты, сенаторы огромными ложками вычерпывают пенсионный фонд заработанный народом, и рядовым пенсионерам остаются считанные рубли, да и то не всем.
Так же Юрий Качан обратил внимание на то, что по всей РФ построены здания дворцов из мрамора и гранита в которых обосновались главные управления ПФР, в то время, как пенсионеры влачат полунищенское состояние!
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я Вас обожаю, Марго,
0 0
Маргарита Андреева:
Приходите в редакцию, будем веселить читателей вместе!
без обид, но в проекте Минтранса было про ручную кладь весом не более 5 кг.
У Вас же дичайшая дичь "максимальный вес ручной клади не может быть менее 5 кг."

Вы, когда пишите свои опусы, перед публикацией давайте читать кому-нибудь стороннему ( у Вас дома есть хотя бы кот?), - очень часто ваше стремительное журналистское перо зачастую обгоняет мысли, внося сумятицу в неокрепшие наши читательские умишки.
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serial 1076
0 0
Да нах вы платите 13 % с дохода в белую (с 20000 р. = 2600 р. каждый месяц)!!!! чтоб потом получить прибавку 222 р. )))
Я открою тебе глаза но в пенсионку платят 22%, платит работодатель. Вот и считай какие 2600, там поболее будет
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