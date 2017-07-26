С 1 августа в России традиционно пересчитают выплаты для работающих пенсионеров.
Прибавку получат те, за кого работодатели платили страховые взносы. Максимальный её размер — 3 пенсионных балла, то есть 222 рубля (в 2016 году один пенсионный балл составлял 74,27 рубля). Но чтобы получить эту сумму, пенсионер должен был зарабатывать «вбелую» не менее 19,9 тысяч рублей, пишет Novokuznetsk.su. В Пенсионном фонде заявляют, что такой доход сегодня у большинства работающих пенсионеров.
Для прибавки не надо обращаться ни в какие инстанции или писать заявления, её сделают автоматически.
При этом многие эксперты называют такую прибавку издевательской и заявляют, что пенсионерам нет смысла работать «вбелую» за такие деньги. Саму же балльную систему считают варварской, пишет «Газета.ру».
К слову, недавно Россию признали одной из самых неблагоприятных для пенсионеров страной. В рейтинге из 43-х государств мы заняли 40-ую строчку. Хуже живут только пожилые в Бразилии, Греции и Индии.
Напомним, неработающим пенсионерам уже увеличивали выплаты в феврале, на 5,6%. В апреле страховую пенсию автоматически проиндексировали на 50 рублей.
Сейчас средний размер пенсии по старости — 13,7 тысяч рублей. Как уже сообщал ВашГород.ру, в феврале 2018 года их ещё повысят, предварительно, на 3,8%.
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Расскажите это пенсионерам в США...
Вы можете подобрать для этой суммы какое то другое слово?)))) Сумма на самом деле смешная....что там, по нынешнему курсу 4$-5$ ? ))))
Расскажите это пенсионерам в США...
Есть такое понятие как профессионализм в журналистике.
Всегда жду новые новости от несравненной Маргариты, т.к. они (новости) несут заряд позитива и хорошего настроения на целый день.
К примеру, предпоследняя новость от блистательной Марго - "Россиян заставят платить за телефоны и куртки в самолёте", мой процессор завесила на фразе: "А максимальный вес ручной клади, которую можно провезти, не может быть менее 5 килограммов. Сейчас же пассажир может взять на борт до 10 килограммов багажа".
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Полагаю, все читающей братии нужно коллективно писать главреду ВГ, чтобы увеличил денежное довольствие Маргарите Андреевой, так как барышня тянет две ставки (плюс к ставке журналиста, еще и неплохого автора юмористических киксов).
Так без суда Топилин и его чиновники игнорировали все обращения адвоката в Минтруда!
Но есть у меня сомнения, что и судом что-либо выйдет путнее.
Госчиновники, депутаты, сенаторы огромными ложками вычерпывают пенсионный фонд заработанный народом, и рядовым пенсионерам остаются считанные рубли, да и то не всем.
Всегда жду новые новости от несравненной Маргариты, т.к. они (новости) несут заряд позитива и хорошего настроения на целый день.
К примеру, предпоследняя новость от блистательной Марго - "Россиян заставят платить за телефоны и куртки в самолёте", мой процессор завесила на фразе: "А максимальный вес ручной клади, которую можно провезти, не может быть менее 5 килограммов. Сейчас же пассажир может взять на борт до 10 килограммов багажа".
===================
Полагаю, все читающей братии нужно коллективно писать главреду ВГ, чтобы увеличил денежное довольствие Маргарите Андреевой, так как барышня тянет две ставки (плюс к ставке журналиста, еще и неплохого автора юмористических киксов).
Так без суда Топилин и его чиновники игнорировали все обращения адвоката в Минтруда!
Но есть у меня сомнения, что и судом что-либо выйдет путнее.
Госчиновники, депутаты, сенаторы огромными ложками вычерпывают пенсионный фонд заработанный народом, и рядовым пенсионерам остаются считанные рубли, да и то не всем.
Приходите в редакцию, будем веселить читателей вместе!
Приходите в редакцию, будем веселить читателей вместе!
У Вас же дичайшая дичь "максимальный вес ручной клади не может быть менее 5 кг."
Вы, когда пишите свои опусы, перед публикацией давайте читать кому-нибудь стороннему ( у Вас дома есть хотя бы кот?), - очень часто ваше стремительное журналистское перо зачастую обгоняет мысли, внося сумятицу в неокрепшие наши читательские умишки.