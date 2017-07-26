С 1 августа в России традиционно пересчитают выплаты для работающих пенсионеров.

Прибавку получат те, за кого работодатели платили страховые взносы. Максимальный её размер — 3 пенсионных балла, то есть 222 рубля (в 2016 году один пенсионный балл составлял 74,27 рубля). Но чтобы получить эту сумму, пенсионер должен был зарабатывать «вбелую» не менее 19,9 тысяч рублей, пишет Novokuznetsk.su. В Пенсионном фонде заявляют, что такой доход сегодня у большинства работающих пенсионеров.

Для прибавки не надо обращаться ни в какие инстанции или писать заявления, её сделают автоматически.

При этом многие эксперты называют такую прибавку издевательской и заявляют, что пенсионерам нет смысла работать «вбелую» за такие деньги. Саму же балльную систему считают варварской, пишет «Газета.ру».

К слову, недавно Россию признали одной из самых неблагоприятных для пенсионеров страной. В рейтинге из 43-х государств мы заняли 40-ую строчку. Хуже живут только пожилые в Бразилии, Греции и Индии.

Напомним, неработающим пенсионерам уже увеличивали выплаты в феврале, на 5,6%. В апреле страховую пенсию автоматически проиндексировали на 50 рублей.

Сейчас средний размер пенсии по старости — 13,7 тысяч рублей. Как уже сообщал ВашГород.ру, в феврале 2018 года их ещё повысят, предварительно, на 3,8%.