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За превышение скорости на дорогах будут лишать свободы

Сегодня 09:54
894
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Voronezh.er.ru

Депутаты предлагают ужесточить наказание для уличных гонщиков.

В Госдуме сегодня, 26 июля, начнут разрабатывать законопроект, призванный ужесточить наказание для любителей скорости.

Как сообщают «Известия», инициаторы предлагают за превышение скорости вменять статью «Хулиганство». Наказывать автомобилистов за подобные проступки будут лишением свободы и конфискацией автомобиля.

Планируется, что за превышение скорости более, чем на 60 км/ч. любители полихачить будут подвергаться административному аресту на срок до 15 суток.

«Считаю целесообразным предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства, — рассказал зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный газете «Известия».

Уже звучали предложения ввести наказание не только для водителя, но и для владельца автомобиля, даже если в момент правонарушения, он не находился за рулём. В таком случае будет предусмотрен штраф.

Рабочая группа представит результаты обсуждения уже в начале осени.

Комментарии 11
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Vasya
13 1
И что вы этим добьетесь?! В итоге сумма взятки будет такой же как и сумма взятки за АО!!! А своих детишек тоже будете сажать?!?!
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Илья
2 0
Ну я не превышаю например так нагло!!! а вот хрустов реально можно будет всех пересажать с конфискацией моциков! и Таким образом, кстати многих спасти от неминуемой смерти ))
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Ну
2 4
Надо бороться с лихачами обезумевшими, которые убивают пешеходов.
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*
9 0
А как депутаты себя наказывать будут? Или их кортежики со скоростью 60 км\час передвигаются?
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я
6 1
Надо бороться с лихачами обезумевшими, которые убивают пешеходов.
надо бороться с пешеходами ,которые, забычив шары, кидаются под колеса
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Макс
1 0
Предлагаю сразу расстреливать на месте...а если серьёзно...много вопросов..
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300км/час
0 0
куй сосите пед ерас ты
Ты то куда,сосунок???
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Ну
0 0
надо бороться с пешеходами ,которые, забычив шары, кидаются под колеса
Тем не менее не пешеходы убивают водителей, а водители.
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*
1 0
Предлагаю сразу расстреливать на месте...а если серьёзно...много вопросов..
+10000 с конфискацией имущества в пользу государства )))
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жека
0 0
+10000 с конфискацией имущества в пользу государства )))
В пользу жуликов и воров?
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