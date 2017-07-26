Депутаты предлагают ужесточить наказание для уличных гонщиков.

В Госдуме сегодня, 26 июля, начнут разрабатывать законопроект, призванный ужесточить наказание для любителей скорости.

Как сообщают «Известия», инициаторы предлагают за превышение скорости вменять статью «Хулиганство». Наказывать автомобилистов за подобные проступки будут лишением свободы и конфискацией автомобиля.

Планируется, что за превышение скорости более, чем на 60 км/ч. любители полихачить будут подвергаться административному аресту на срок до 15 суток.

«Считаю целесообразным предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства, — рассказал зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный газете «Известия».

Уже звучали предложения ввести наказание не только для водителя, но и для владельца автомобиля, даже если в момент правонарушения, он не находился за рулём. В таком случае будет предусмотрен штраф.

Рабочая группа представит результаты обсуждения уже в начале осени.