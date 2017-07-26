Аман Тулеев продолжает реабилитацию после сложной операции, а СМИ тем временем уже гадают, кто станет его преемником.
Кремль болезнь Тулеева застала врасплох. Замену губернатору не готовили, и с его поиском сейчас трудно. Ситуацию осложняет и то, что за всё время пребывания Амана Тулеева у власти он выстроил вокруг себя своеобразное «ханство». Есть шанс, что, если на должность пришлют кого-то из «чужих», его ждёт большое сопротивление.
Новый губернатор должен подходить и Кремлю, и Тулееву, и финансово-промышленным группам, у которых есть свои интересы в Кемервоской области, уверен политолог Дмитрий Пучкин. Найти такого человека нелегко. Помимо того, в Кузбассе вытоптано политическое поле, заявляет он.
Возможным преемником Тулеева называют мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Однако в области сильное противостояние кемеровской и новокузнецкой элит, так что этот вариант не подходит. Ещё одна возможная кандидатура — Михаил Федяев, совладелец холдинга «Сибирский Деловой Союз», пишет «Росбалт». Но он мало известен в Кузбассе.
Также кресло губернатора могут занять мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, считает Пучкин.
А вот у директора исследовательского центра «Промышленность и общество» Игоря Рябова другое мнение. По его словам, преемником может стать только фигура с дружескими отношениями с кузбасскими промышленниками. В итоге это станет топ-менеджер крупной компании, заявил эксперт.
Кого бы ни назначили новым губернатором, регион ждут изменения. Как-никак, Аман Тулеев 20 лет пробыл у власти, и после его ухода можно будет смело сказать, что завершилась эпоха.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.