Аман Тулеев продолжает реабилитацию после сложной операции, а СМИ тем временем уже гадают, кто станет его преемником.

Кремль болезнь Тулеева застала врасплох. Замену губернатору не готовили, и с его поиском сейчас трудно. Ситуацию осложняет и то, что за всё время пребывания Амана Тулеева у власти он выстроил вокруг себя своеобразное «ханство». Есть шанс, что, если на должность пришлют кого-то из «чужих», его ждёт большое сопротивление.

Новый губернатор должен подходить и Кремлю, и Тулееву, и финансово-промышленным группам, у которых есть свои интересы в Кемервоской области, уверен политолог Дмитрий Пучкин. Найти такого человека нелегко. Помимо того, в Кузбассе вытоптано политическое поле, заявляет он.

Возможным преемником Тулеева называют мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Однако в области сильное противостояние кемеровской и новокузнецкой элит, так что этот вариант не подходит. Ещё одна возможная кандидатура — Михаил Федяев, совладелец холдинга «Сибирский Деловой Союз», пишет «Росбалт». Но он мало известен в Кузбассе.

Также кресло губернатора могут занять мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, считает Пучкин.

А вот у директора исследовательского центра «Промышленность и общество» Игоря Рябова другое мнение. По его словам, преемником может стать только фигура с дружескими отношениями с кузбасскими промышленниками. В итоге это станет топ-менеджер крупной компании, заявил эксперт.

Кого бы ни назначили новым губернатором, регион ждут изменения. Как-никак, Аман Тулеев 20 лет пробыл у власти, и после его ухода можно будет смело сказать, что завершилась эпоха.