Apple запускает программу обмена старых iPhone

Обменять устаревшую модель iPhone можно будет по программе Trade-in.

Как сообщают «Ведомости», акция будет бессрочной. Благодаря программе, сдав устаревшую модель и доплатив, можно будет заполучить новую модель знаменитого телефона. Однако такая акция будет действовать только на iPhone, другая продукция Apple не входит в программу trade-in. Программу уже действует на территории США. В России обменять старый iPhone можно в магазинах «re:Store», «Связной», «М.Видео».

Обменять по программе можно модели iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE.