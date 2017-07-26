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Apple запускает программу обмена старых iPhone

Сегодня 10:45
6209
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Apple запускает программу обмена старых iPhone

Обменять устаревшую модель iPhone можно будет по программе Trade-in.

Как сообщают «Ведомости», акция будет бессрочной. Благодаря программе, сдав устаревшую модель и доплатив, можно будет заполучить новую модель знаменитого телефона. Однако такая акция будет действовать только на iPhone, другая продукция Apple не входит в программу trade-in. Программу уже действует на территории США. В России обменять старый iPhone можно в магазинах «re:Store», «Связной», «М.Видео».

Обменять по программе можно модели iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE.

Комментарии 3
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Ты
15 11
кому нужно это радужное дерьмо?
Тем, кто умеет зарабатывать ( не тебе)
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