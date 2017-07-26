Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поручила Минздраву установить максимальный срок постановки онкологического диагноза и начала лечения. Это должно быть выполнено до 1 октября.
По данным «Известий», уже определен срок начала лечения после постановки диагноза больному — 14 дней. В настоящее время есть примеры, когда онкологические больные месяцами ходят из кабинета в кабинет, теряя время, которое можно было бы потратить на лечение.
Ольга Голодец так же поручила в срок до 1 ноября составить и утвердить методические рекомендации для врачей по организации и проведению диспансеризации для раннего выявления онкологии, а до 15 декабря — проанализировать то, как оказывается помощь пациентам на местах, и представить свои предложения.
«Процесс диагностики и лечения пациента с онкологическим заболеванием сегодня крайне сложно отследить и проконтролировать. Зачастую при подозрении на онкологию пациента направляют на ненужные консультации или назначают избыточные исследования. Сроки постановки диагноза и начала лечения при этом затягиваются. Для того чтобы исключить это, необходимо проработать вопрос о создании автоматизированной системы учета движения таких пациентов», — рассказал член совета Пётр Родионов.
Пока такая система запущена в Санкт-Петербурге, следующие на очереди — Москва и Свердловская область.
Он также добавил, что пока диагноз в регионах ставится неравномерно: в одних регионах для этого отводится 10−14 рабочих дней, в других — 25−30.
«Это обусловлено тем, что система оказания онкологической помощи в большинстве регионов работает неэффективно. Врачи первичного звена предпочитают снимать с себя ответственность за ведение пациента, а полноценная диагностика проводится только в онкодиспансере», — заключил он.
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Можно и до 30 минут его снизить.
Только КТО лечить будет? Врачей не хватает.
Так что, вывод один: аппетиты растут "во время еды" на местах !
(А неверить Владимиру Владимировичу нельзя - святой человек !)
возможно Москва выделяет, условно на 80 когда надо на 100, и говорит- крутитесь как можете..
вот первая и "экономила" на Вас. а второй врач, ну может место появилось, может увидел,Что уже опасно и можно жмура получить,А может еще по какой причине
Так что, вывод один: аппетиты растут "во время еды" на местах !
(А неверить Владимиру Владимировичу нельзя - святой человек !)
жественным политиком, в тяжёлую и смутную годину покончившим с бар-
даком, какого не знала новейшая история ни одной страны. Он огра-
дил нас от терроризма и спас от войны. Он всегда был патриотом, лю-
бил Россию и всех её граждан и продолжает этим жить. Он прое-
хал на машине полстраны, спасал птиц и зверей. Без него народ прозя-
бал целое десятилетие, а теперь смотрит в будущее с уверенностью в
собственных силах. Теперь ни один олигарх даже не смеет думать о
том, что он и дальше сможет обманывать народ. Пожелаем же ему обос-
нованных и взвешенных решений, верных соратников, на которых можно опи-
раться во всех его смелых инициативах и начинаниях. Пожелаем ему мара-
фонской выносливости, ясности мысли, бодрости духа и органи-
зма всем на зависть. С юбилеем, дорогой Владимир Владимирович!»
(Если ты не согласен с прочитанным - попробуй читать через строчку…).
возможно Москва выделяет, условно на 80 когда надо на 100, и говорит- крутитесь как можете..
вот первая и "экономила" на Вас. а второй врач, ну может место появилось, может увидел,Что уже опасно и можно жмура получить,А может еще по какой причине