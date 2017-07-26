Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поручила Минздраву установить максимальный срок постановки онкологического диагноза и начала лечения. Это должно быть выполнено до 1 октября.

По данным «Известий», уже определен срок начала лечения после постановки диагноза больному — 14 дней. В настоящее время есть примеры, когда онкологические больные месяцами ходят из кабинета в кабинет, теряя время, которое можно было бы потратить на лечение.

Ольга Голодец так же поручила в срок до 1 ноября составить и утвердить методические рекомендации для врачей по организации и проведению диспансеризации для раннего выявления онкологии, а до 15 декабря — проанализировать то, как оказывается помощь пациентам на местах, и представить свои предложения.

«Процесс диагностики и лечения пациента с онкологическим заболеванием сегодня крайне сложно отследить и проконтролировать. Зачастую при подозрении на онкологию пациента направляют на ненужные консультации или назначают избыточные исследования. Сроки постановки диагноза и начала лечения при этом затягиваются. Для того чтобы исключить это, необходимо проработать вопрос о создании автоматизированной системы учета движения таких пациентов», — рассказал член совета Пётр Родионов.

Пока такая система запущена в Санкт-Петербурге, следующие на очереди — Москва и Свердловская область.

Он также добавил, что пока диагноз в регионах ставится неравномерно: в одних регионах для этого отводится 10−14 рабочих дней, в других — 25−30.