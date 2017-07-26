В Междуреченске два сотрудника ГИБДД спасли 8-летнего мальчика от утопления.
Ребёнок вместе с папой и старшим братом отдыхал на пляже. Он играл с мячом, когда отец решил ненадолго отойти к стоящей рядом машине. Вернувшись, мужчина увидел, что его сына держат на руках двое мужчин. Оказалось, за это время малыш едва не утонул.
К счастью, рядом оказались полицейские. Сотрудник ГИБДД, старшей лейтенант Павел Генералов и инспектор отдела ГИБДД по Новокузнецку, старший лейтенант Кирилл Баранов вытащили ребёнка из воды и оказали ему первую помощь.
О поступке полицейских рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сейчас руководство решает, как поощрить сотрудников.
С наступлением лета дети и взрослые всё чаще подвергают себя риску на воде. Так, недавно пенсионерка из Новокузнецка спасла тонущего ребёнка. К сожалению, не всегда такие истории кончаются благополучно, поэтому на воде надо соблюдать простые правила безопасности. Тем, кто не умеет плавать, лучше не лезть на глубину и учиться этому важному навыку на мелководье.
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