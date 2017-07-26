Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

В Кузбассе гаишники спасли тонущего ребёнка

Сегодня 11:09
731
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кузбассу

В Междуреченске два сотрудника ГИБДД спасли 8-летнего мальчика от утопления.

Ребёнок вместе с папой и старшим братом отдыхал на пляже. Он играл с мячом, когда отец решил ненадолго отойти к стоящей рядом машине. Вернувшись, мужчина увидел, что его сына держат на руках двое мужчин. Оказалось, за это время малыш едва не утонул.

К счастью, рядом оказались полицейские. Сотрудник ГИБДД, старшей лейтенант Павел Генералов и инспектор отдела ГИБДД по Новокузнецку, старший лейтенант Кирилл Баранов вытащили ребёнка из воды и оказали ему первую помощь.

О поступке полицейских рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сейчас руководство решает, как поощрить сотрудников.

С наступлением лета дети и взрослые всё чаще подвергают себя риску на воде. Так, недавно пенсионерка из Новокузнецка спасла тонущего ребёнка. К сожалению, не всегда такие истории кончаются благополучно, поэтому на воде надо соблюдать простые правила безопасности. Тем, кто не умеет плавать, лучше не лезть на глубину и учиться этому важному навыку на мелководье.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Екарный бабай
0 0
Ну что тут скажешь,молодцы,честь и хвала.
ответить
аватар
Житель
1 2
Полицейские, конечно, молодцы. Но зачем это раздувать да ещё поощрять дополнительно. Вообще то это обязанность любого полицейского, за это они имеею соответствующую зарплату, пенсии и прочие льготы. Вот если бы они этого не сделали - повод был бы для разбирательства, в том числе уголовного.
ответить
аватар
Эгегей
0 0
Автор?! А че это так заголовок написал? " гаишники", чай не налавке с бабульками " перетерать " новости. Статья то о хорошем... Как-бы уважение нужно проявить как к органам так и к людям. Что это за "гаишники"....
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ