В Министерстве связи и массовых коммуникаций высказали опасения по поводу повышения цен на сотовую связь.
ВашГород.ру ранее рассказывал о законопроекте, призванном отменить роуминговую плату по России для всех абонентов. ФАС требует от операторов России отменить роуминг внутри страны.
Однако Минкомсвязь опасается, что такие меры приведут к увеличению тарифных плат. Причем заплатить за такое удовольствие придется, скорее всего, тем пользователям мобильных сетей, которые в этом не заинтересованы. То есть основные расходы лягут на плечи абонентов, не выезжающих за пределы родного региона.
«Отмена платы за роуминг может негативно отразиться на гражданах, которые по разным причинам не путешествуют за пределы своего региона. Таких абонентов подавляющее большинство. Таким образом, в итоге получится, что за путешествующих граждан доплатят те, кто никуда не ездит», — прокомментировал опасения замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов.
Как пишет Novokuznetsk.su, ФАС все-таки не прогнозирует повышение цен в связи с отменой роуминга. Служба уже обязала все сотовые компании на территории России убрать роуминговый сбор.
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На ФедКаналах идет замалчивание многих событий, в средствах информации снова жесткая цензура...
Платить налог со своей собственности - это тоже самое, что платить каждый год за уже купленную вещь, но не продавцу, а некоему частному лицу, которое не является ни участником отношений купли-продажи, ни собственником этого имущества, ни лицом, которое хранит или содержит это имущество. Если не заплатишь налог - лишишься собственности. Похоже на рэкет? Налицо грубое нарушение права частной собственности, которое государством фактически превращено в право аренды своего же имущества у государства или местного самоуправления.
Причём никаких гарантий у граждан от роста налогов нет. Сегодня они платят налог в 1 % от стоимости имущества, а завтра парламент поднимет его до 90 % от стоимости. Сегодня граждане платят налог только с недвижимого имущества и некоторого движимого, а завтра парламент введёт налоги на бороды, воздух, туалеты, бани, бумагу, огурцы, помидоры, гробы, митинги, собрания, референдумы и пр. "экзотические" грабительские налоги.
РФ - самое богатое государство в мире своими природными ресурсами, которыми торгует и обогащается, а доходы рядовых граждан от этого не растут, доли от продажи нашей общенародной собственности граждане не получают. При одних из самых нищенских в мире доходах, россияне платят налоги, количество и ставки которых только растут. При этом число бесплатных "услуг" государства сокращается (сокращается бесплатное образование, здравоохранение, обеспечение жильём и пр.). Паразитическая система управления только развивается ....
В стране которая сделала три шага назад, примерно в эпоху Брежнева, ждет то что случилось при Горбачеве.
На ФедКаналах идет замалчивание многих событий, в средствах информации снова жесткая цензура...