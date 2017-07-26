В Министерстве связи и массовых коммуникаций высказали опасения по поводу повышения цен на сотовую связь.

ВашГород.ру ранее рассказывал о законопроекте, призванном отменить роуминговую плату по России для всех абонентов. ФАС требует от операторов России отменить роуминг внутри страны.

Однако Минкомсвязь опасается, что такие меры приведут к увеличению тарифных плат. Причем заплатить за такое удовольствие придется, скорее всего, тем пользователям мобильных сетей, которые в этом не заинтересованы. То есть основные расходы лягут на плечи абонентов, не выезжающих за пределы родного региона.

«Отмена платы за роуминг может негативно отразиться на гражданах, которые по разным причинам не путешествуют за пределы своего региона. Таких абонентов подавляющее большинство. Таким образом, в итоге получится, что за путешествующих граждан доплатят те, кто никуда не ездит», — прокомментировал опасения замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов.

Как пишет Novokuznetsk.su, ФАС все-таки не прогнозирует повышение цен в связи с отменой роуминга. Служба уже обязала все сотовые компании на территории России убрать роуминговый сбор.