По статистике, россияне тратят около 2000 рублей на канцелярию для школы. Как сэкономить на письменных принадлежностях, ВашГород.ру узнавал у читателей в Новокузнецке.

Некоторые наши собеседники приобретают всё нужное по интернету.

«Я заказываю канцелярию для ребёнка оптом на сайте совместных покупок. Там есть свои минусы — например, иногда могут тетради прийти не с той обложкой, которую выбирали, плюс доставка долгая, иногда по две недели. Но зато в итоге получается намного дешевле, думаю, рублей 500−1000 мы точно экономим», — рассказала новокузнечанка Людмила.

В лидерах часто звучит сайт «Лабиринт». Цены там не самые низкие, зато выбор хороший, утверждают читатели.

«Я себе в универ в „Лабиринте“ беру, там цены средние, качество хорошее. Доставка быстрая. Когда скидки, можно хорошо сэкономить. Тут скорее вопрос, хотят люди купить хорошую вещь или ширпотреб. Я однажды брала в „Фикс прайсе“ упаковку ручек за 40 рублей, они через раз писали, в итоге я их выкинула. С дорогой канцелярией такого не бывает», — заявила Анастасия.

Из местных магазинов новокузнечане предпочитают крупные торговые сети вроде «Ленты» и «Марии-Ра».

«Мне нравится канцелярия в „Акварели“, но там очень дорого, я там через раз себе беру одну-две тетради, какие понравятся. А так, „Мария-Ра“, „Лента“ и „Ашан“ наше всё!» — поделилась студентка 5-го курса Марина.

Крупные книжные магазины и сети канцтоваров завышают цены, считают читатели.

«Зашёл в „Акварель“ купить тетрадку 12 листов, глаз выпал. 10 рублей! Везде 3,5 стоит», «Самые дешёвые тетради в небольших магазинах типа „Эрудита“. Все крупные сети типа „Акварели“ или „Читай-города“ накручивают бешеный ценник», — сказали нам новокузнечане.

Школьные базары, которые так рекламируют СМИ, тоже не самый дешёвый вариант. Напомним, в этом году в Новокузнецке центральная школьная ярмарка заработает уже сегодня, 27 июля.

«Мне хватило одного раза, чтобы понять, что делать на школьных ярмарках нечего. Говорят, что там всё дешёво будет, но по факту, наоборот, предприниматели специально завышают цены, потому что знают, что к ним пойдёт большой поток покупателей. Больше туда не ходим», — жалуется Ирина.

В рубрике «Вопрос дня» читатели посоветовали новокузнечанам брать канцелярию в «Ашане», «Хозцентре», «Ленте», магазине «Дядя Саша» и «Детский мир».

Напомним, ребятишкам из малообеспеченных семей в Кузбассе в этом году выделят деньги на подготовку к школе. Но для этого родителям надо было заранее подавать документы, чтобы доказать, что среднемесячный доход в их семье меньше прожиточного минимума.