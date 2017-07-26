«Лаборатория Касперского» разработала бесплатный антивирус, который станет доступным во всем мире.
«Есть отличная новость — мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — сообщил основатель компании на официальном сайте.
Выпуск бесплатного продукта приурочен к 20-летию компании. На подготовку программы ушло около полутора лет. По словам Евгения Касперского, бесплатный антивирус не создаст конкуренции платным версиям. Основная задача Kaspersky Free — улучшение общего уровня защищённости в Интернете и развитие технологий.
Как сообщают РИАНовости, запуск программы будет проходить в несколько этапов. Первыми опробовать бесплатную версию смогут жители США и Канады. Планируется, что до конца 2017 года Kaspersky Free станет доступным для всех стран.
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А россиянам фри-касперский вовсе необязателен - все виндоуз юзеры успешно юзают ключики из интернета.
Как мне кажется.
эээ....а чего то россиянская компания, а первыми новинку попробуют Сша и Канада)))Это же оскорбление чувств патриотов...ай яй яй как не стыдно Касперскому)))Я просто негодую))))
чтобы превратить проклятых пидоносов в город Сызрань.