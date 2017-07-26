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«Касперский» станет бесплатным

Сегодня 12:36
394
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Freeprograms.me

«Лаборатория Касперского» разработала бесплатный антивирус, который станет доступным во всем мире.

«Есть отличная новость — мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — сообщил основатель компании на официальном сайте.

Выпуск бесплатного продукта приурочен к 20-летию компании. На подготовку программы ушло около полутора лет. По словам Евгения Касперского, бесплатный антивирус не создаст конкуренции платным версиям. Основная задача Kaspersky Free — улучшение общего уровня защищённости в Интернете и развитие технологий.

Как сообщают РИАНовости, запуск программы будет проходить в несколько этапов. Первыми опробовать бесплатную версию смогут жители США и Канады. Планируется, что до конца 2017 года Kaspersky Free станет доступным для всех стран.


Комментарии 5
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Дон Хенаро 45011
4 0
эээ....а чего то россиянская компания, а первыми новинку попробуют Сша и Канада)))Это же оскорбление чувств патриотов...ай яй яй как не стыдно Касперскому)))Я просто негодую))))
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мала, Евгений, мала конфетка
2 0
после того как США продвигает запрет на продукты от Касперского в госорганах страны, Евгению нужно доплачивать жителям западного континента, чтобы переломить негативный тренд.

А россиянам фри-касперский вовсе необязателен - все виндоуз юзеры успешно юзают ключики из интернета.
Как мне кажется.
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много едите , друзья, Больше духовной пищи ....и боЯРОШника вместо компота
0 1
Дон Хенаро:
эээ....а чего то россиянская компания, а первыми новинку попробуют Сша и Канада)))Это же оскорбление чувств патриотов...ай яй яй как не стыдно Касперскому)))Я просто негодую))))
то они шпиенскую версию "СЫЗРАНЬ" туды кинут,
чтобы превратить проклятых пидоносов в город Сызрань.
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писофшит
0 0
Так-то он и был, год уже юзаю, полет нормальный. Но не такой уж он и фри, рекламка иногда выскакивает.
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stek
0 0
Гражданин РФ касперский, однако, большой патриот пиндостана.....
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