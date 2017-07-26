«Лаборатория Касперского» разработала бесплатный антивирус, который станет доступным во всем мире.

«Есть отличная новость — мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — сообщил основатель компании на официальном сайте.

Выпуск бесплатного продукта приурочен к 20-летию компании. На подготовку программы ушло около полутора лет. По словам Евгения Касперского, бесплатный антивирус не создаст конкуренции платным версиям. Основная задача Kaspersky Free — улучшение общего уровня защищённости в Интернете и развитие технологий.

Как сообщают РИАНовости, запуск программы будет проходить в несколько этапов. Первыми опробовать бесплатную версию смогут жители США и Канады. Планируется, что до конца 2017 года Kaspersky Free станет доступным для всех стран.



