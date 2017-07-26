В России изменились билеты на поезд. Теперь на них указаны все услуги в поездке и местное время.
Компания «РЖД» на своём сайте рассказала о новых билетах. На проездном указано время в пути и местное время отправления и прибытия. Московское уточняется в скобках. Внизу билетов появился ряд пиктограмм — они изображают услуги, входящие в стоимость проезда.
«Указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.», — уточнили в пресс-службе «РЖД».
Пассажиры, которые покупают билеты в кассах, получат новые проездные уже в этом месяце. Электронные билеты поменяют облик осенью
Также в новых билетах поменялся шрифт и появились полные названия станций.
Новые билеты будут выглядеть примерно так — в РЖД уточнили, что это пробный образец.
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