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Клиентов новокузнецкой турфирмы бросили в другом регионе

Сегодня 13:04
396
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Arktourstar.ru

Попытка увидеть красоты Горного Алтая обернулась для клиентов «Шории Travel» неприятным сюрпризом.

Туристы заказали у компании автобусный тур по достопримечательностям Алтая. И первая неприятность ждала их в начале поездки: её отодвинули на несколько часов. Во время самого тура клиентов не устроило, что отменился маршрут до острова Патмос.

Помимо этого, гостиницу не забронировали заранее, и сопровождающий искал ночлег для туристов на ближайших базах. Но клиенты не стали этого терпеть и тут же вызвали полицию, обвинив компанию в мошенничестве.

Сотрудника турфирмы арестовали, а новокузнечане надеялись утром попасть домой. Не вышло: водитель автобуса сбежал, бросив клиентов на произвол судьбы. Тем пришлось самим добираться до Новокузнецка.

«Шория Travel» намерена судиться с перевозчиком, рассказали в компании журналистам «Ново-ТВ». Туристам дадут денежную компенсацию.



Комментарии 1
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Дон Хенаро 45011
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Экстрим зато))) вообще зачем заказывать туры...берешь да едешь,а на месте ориентируешься)
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