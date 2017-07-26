Накануне ночью вандалы подожгли музыкальный инструмент, который уже несколько лет подряд устанавливает в арт-сквере компания Centra.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, компания Centra в очередной раз установила арт-объект 3 июня этого года. Впервые же музыкальный инструмент появился на площади возле цирка в 2015 году.
Однако сегодня ночью уличное пианино подожгли неизвестные. Как ВашГород.ру рассказала директор по маркетингу компании Centra Наталья Сарычева, звонок в пожарную службу поступил из единой диспетчерской службы в 5:45. Сейчас полиция занимается этим делом.
Остается надеяться, что местные органы правопорядка найдут и привлекут к ответственности вандалов, которые так варварски уничтожили музыкальный инструмент.
«Сегодня жители Новокузнецка лишились одного из самых ярких арт-объектов города. Вандалы сожгли уличное пианино. Трудно передать словами, какую печаль и грусть по утрате мы испытали. Для нас и города пианино было большим, чем просто арт-объект. Мы хотим выразить свою благодарность пожарной бригаде, выехавшей на тушение горящего пианино. И напомнить вандалам, что на месте поджога установлены камеры, так что злоумышленники будут наказаны» — прокомментировала происшествие директор по маркетингу.
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