Накануне ночью вандалы подожгли музыкальный инструмент, который уже несколько лет подряд устанавливает в арт-сквере компания Centra.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, компания Centra в очередной раз установила арт-объект 3 июня этого года. Впервые же музыкальный инструмент появился на площади возле цирка в 2015 году.

Однако сегодня ночью уличное пианино подожгли неизвестные. Как ВашГород.ру рассказала директор по маркетингу компании Centra Наталья Сарычева, звонок в пожарную службу поступил из единой диспетчерской службы в 5:45. Сейчас полиция занимается этим делом.

Остается надеяться, что местные органы правопорядка найдут и привлекут к ответственности вандалов, которые так варварски уничтожили музыкальный инструмент.

«Сегодня жители Новокузнецка лишились одного из самых ярких арт-объектов города. Вандалы сожгли уличное пианино. Трудно передать словами, какую печаль и грусть по утрате мы испытали. Для нас и города пианино было большим, чем просто арт-объект. Мы хотим выразить свою благодарность пожарной бригаде, выехавшей на тушение горящего пианино. И напомнить вандалам, что на месте поджога установлены камеры, так что злоумышленники будут наказаны» — прокомментировала происшествие директор по маркетингу.

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