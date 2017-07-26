Вслед за Новокузнецком гоп-карту составили кемеровчане.

Её сделал дизайнер из областной столицы. Судя по путеводителю, самый опасный район города — Кировский. Его страшно даже упоминать в речи, заявляет автор. Более или менее безопасно в центре, а самое спокойное в плане гопников место — Лесная Поляна.

Напомним, вот как выглядит гоп-карта Новокузнецка. Судя по ней, в городе лучше обходить стороной Заводской район.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о гоп-карте Новосибирска и других городов.