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В Кемерове появилась гоп-карта районов

Сегодня 14:01
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vse42

Вслед за Новокузнецком гоп-карту составили кемеровчане.

Её сделал дизайнер из областной столицы. Судя по путеводителю, самый опасный район города — Кировский. Его страшно даже упоминать в речи, заявляет автор. Более или менее безопасно в центре, а самое спокойное в плане гопников место — Лесная Поляна.

Напомним, вот как выглядит гоп-карта Новокузнецка. Судя по ней, в городе лучше обходить стороной Заводской район.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о гоп-карте Новосибирска и других городов.

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