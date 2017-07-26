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Гид по городу

Княzz, фейерверк и файер-шоу: в Осинниках пройдёт грандиозный фестиваль

Сегодня 14:53
489
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Осинниках всех желающих зовут на масштабный двухдневный фестиваль «Арт-Вишня».

Его решили провести в «Сколково» и в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». Гостей ждёт масса интересного.

Основные мероприятия развернутся на городской площади (улица Победы) и в главном парке (проезд Магистральный). Так, 28 июля обещают поставить российский рекорд по приготовлению самого большого вишнёвого пирога, байкерский заезд, выступление духового оркестра, файер-шоу. Своим творчеством гостей порадуют Ярослав Сумишевский и кавер-группа «Цветной проспект». Также в этот день покажут спектакль «Москва-Петушки» от московского Театра на Юго-Западе

29 июля гостей ждут арт-базар, показ авторской одежды, фестиваль красок холи, полёта на воздушном шаре, мотокросс. Вечером на концерте выступят Княzz и «Интонация».

Завершит фестиваль фейерверк. При этом все дни в городе будет работать экскурсионный трамвай.

Подробную программу смотрите на сайте фестиваля.

Комментарии 2
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Читатель
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А чо не в Усть-Нарыке ???))))))))))
В Усть-Нарыке вишня не растет олень, лишь бы че-нибудь хрюкнуть.
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