С такой инициативой выступил на сайте «Банк идей» один из жителей области. Он предложил асфальтировать те тропинки, которые протаптывают сами пешеходы. Поскольку они показывают самые удобные направления движения людей.

«Асфальтировать или выкладывать тротуарной плиткой протоптанные людьми тропинки именно в том виде и направлении, в котором они созданы самими пешеходами. Разумеется, данная идея не новая, однако является весьма рациональной и полезной для жителей любого города» — оставил свое предложение на сайте «Банк идей» житель области Александр.

На предложение кузбассовца чиновники отреагировали положительно, отметив, что идея заслуживает внимания, поскольку городская пешеходная сеть не отвечает требованиям горожан.

«В настоящее время при проектировании пешеходных дорожек учитывается наиболее целесообразные направления движения пешеходных потоков и рациональную их организацию, которые обеспечивают удобные подходы от любого подъезда к остановкам общественного транспорта, учебным, детским, торговым зданиям, пунктам культурно-бытового обслуживания» — прокомментировал инициативу горожанина и.о. начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области К.А.Десяткин.

Городские легенды Новокузнецка гласят, что Николай Ермаков руководствовался именно таким принципом асфальтирования тропинок. В частности, при начальной застройке Антоновской и Ильинской площадок такое тоже практиковалось.