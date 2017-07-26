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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Кузбассовец предложил асфальтировать протоптанные пешеходами тропинки

Сегодня 15:29
371
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bm-host.ru

С такой инициативой выступил на сайте «Банк идей» один из жителей области. Он предложил асфальтировать те тропинки, которые протаптывают сами пешеходы. Поскольку они показывают самые удобные направления движения людей.

«Асфальтировать или выкладывать тротуарной плиткой протоптанные людьми тропинки именно в том виде и направлении, в котором они созданы самими пешеходами. Разумеется, данная идея не новая, однако является весьма рациональной и полезной для жителей любого города» — оставил свое предложение на сайте «Банк идей» житель области Александр.

На предложение кузбассовца чиновники отреагировали положительно, отметив, что идея заслуживает внимания, поскольку городская пешеходная сеть не отвечает требованиям горожан.

«В настоящее время при проектировании пешеходных дорожек учитывается наиболее целесообразные направления движения пешеходных потоков и рациональную их организацию, которые обеспечивают удобные подходы от любого подъезда к остановкам общественного транспорта, учебным, детским, торговым зданиям, пунктам культурно-бытового обслуживания» — прокомментировал инициативу горожанина и.о. начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области К.А.Десяткин.

Городские легенды Новокузнецка гласят, что Николай Ермаков руководствовался именно таким принципом асфальтирования тропинок. В частности, при начальной застройке Антоновской и Ильинской площадок такое тоже практиковалось.

Комментарии 7
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Dfcz
19 2
о блин ! Гений !
Уже десятки лет в загнивающей европе именно так и делают
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Хапаразигастус
33 13
А пусть автор у себя дома заасфальтирует, а? Скоро вообще, кроме асфальта, ничего видеть не будем. Я против.
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Кам 532
3 1
Ага, сейчас приедут люди в оранжевых жилетах, только вместо асфальта будут кирпичи.
Для начала пусть хотя бы во дворах дороги сделают без ям.
Было забавно наблюдать по весне, как мусоровоз застрял во дворе, в пару км от администрации города.
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.
15 0
Давно известная информация давно везде применяющаяся. Включая РСФСР, особо популярна была при заселении районов и кварталов новостроек, специально ждали когда народ тропинки натопчет, потом их асфальтировали, плиты клали.
Скоро этот автор наверно доберется до информации что масло маслянное.
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Добрые люди говорят...
0 0
... когда асфальтировали дорожки сквера за Кузнецкой райадминистрацией и тротуар, на моё предложение сделать тротуар не там, где красиво, а там где люди ходят, ответили, что это не моё дело!
Кстати, там же устроили автостоянку, личные легковые автомобили уже упираются прямо в деревья.
И администрации всё пох...!

Да и чему удивляться? Ведь принимающие решения господа и госпожи сами пешком не ходят, а катаются на персональных и личных автомобилях.
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Добрые люди говорят...
3 0
... когда асфальтировали дорожки сквера за Кузнецкой райадминистрацией и тротуар, на моё предложение сделать тротуар не там, где красиво, а там где люди ходят, ответили, что это не моё дело!
Кстати, там же устроили автостоянку, личные легковые автомобили уже упираются прямо в деревья.
И администрации всё пох...!

Да и чему удивляться? Ведь принимающие решения господа и госпожи сами пешком не ходят, а катаются на персональных и личных автомобилях.
...фамилия ответившей госпожи начальницы забылась, но её легко узнать, т.к. она и сегодня там же, и на той же должности.
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