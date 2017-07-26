При ремонте одной из новосибирских школ рабочие обнаружили в стене капсулу с трогательными посланиями школьников потомкам.

Капсула была найдена в школе № 111 Дзержинского района, при этом, как рассказала и.о. директора школы Галина Дежнева, администрация учебного заведения ничего не знала о ней.

Как передаёт mir24. tv, отправка капсулы была приурочена к 50-летию советской власти.

«Мы живём в славном юбилейном году, когда нашей родине исполняется 50 лет. В честь юбилея наш школьный коллектив — пионерская и комсомольская организация — обязуется хорошо учиться, принимать активное участие в общественной жизни школы, района», — говорится в найденном письме.

Также там говорится и о других обещаниях школьников — собрать металлолом на постройку трамвая и изучить жизненный путь Владимира Ленина и его соратников. Само письмо напечатано на машинке и подписано секретарем комитета ВЛКСМ и председателем Совета дружины.

Планируется, что послание потомкам зачитают на линейке, а затем отправят в школьный музей.