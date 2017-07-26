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Новокузнечан предупреждают о мошенниках, продающих ОСАГО

Сегодня 15:40
338
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Автоэксперт-мск.рф

Новокузнечанка лишилась 5000 рублей при оформлении электронного ОСАГО на «левом» сайте.

В лапы жуликов попала 52-летняя горожанка. Она через поисковик нашла сайт известной страховой компании. Там женщина заполнила заявление и оплатила полис онлайн. Никаких дальнейших указаний не последовало, указанные номера телефонов не отвечали, и новокузнечанка поняла, что перечислила деньги мошенникам.

Полицейские выяснили, что горожанка попала на сайт-клон страховой компании. Сейчас они ищут создателя портала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Водителям напоминают: точный сайт страховой компании, где можно оформить полис онлайн, есть на портале Российского союза автостраховщиков. Чтобы не столкнуться с мошенниками, пользуйтесь только этими страничками.

Ранее ВашГород.ру сообщал о мошенниках в интернете, продающих автотовары. А один кузбассовец вместо видеорегистратора для машины получил по почте фарфоровых баранов.

Комментарии 1
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Галинка
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На реальных сайтах фиг оформишь! Специально сделан неудобный интерфейс, работают не со всеми браузерами, перенаправление на сайты "дружественных" страховых с незаметным крыжиком о согласии в обработке персональных данных. И фееричная проверка данных через РСА! В течении недели пыталась параллельно на сайтах 4 страховых оформить. Ни разу не прошла проверку - постоянные технические проблемы. Зато с агентом и допами все проходит за 15 минут.
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