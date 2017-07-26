Новокузнечанка лишилась 5000 рублей при оформлении электронного ОСАГО на «левом» сайте.

В лапы жуликов попала 52-летняя горожанка. Она через поисковик нашла сайт известной страховой компании. Там женщина заполнила заявление и оплатила полис онлайн. Никаких дальнейших указаний не последовало, указанные номера телефонов не отвечали, и новокузнечанка поняла, что перечислила деньги мошенникам.

Полицейские выяснили, что горожанка попала на сайт-клон страховой компании. Сейчас они ищут создателя портала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Водителям напоминают: точный сайт страховой компании, где можно оформить полис онлайн, есть на портале Российского союза автостраховщиков. Чтобы не столкнуться с мошенниками, пользуйтесь только этими страничками.

Ранее ВашГород.ру сообщал о мошенниках в интернете, продающих автотовары. А один кузбассовец вместо видеорегистратора для машины получил по почте фарфоровых баранов.