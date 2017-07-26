Рассказ сотрудника об антисанитарии в «Макдоналдсе» не остался незамеченным.
Мужчина выложил в «Твиттер» снимки аппарата для приготовления мороженого. На кадрах видно, что деталь внутри облеплена слоем жира и грязи. Также он опубликовал фотографии замызганного пола на кухне.
This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce— nick (@phuckyounick) 14 июля 2017 г.
Вот как отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не "священная корова".— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.
Важно отметить, что твит американца возмутил работников «Макдоналдса» по всему миру. Они принялись выкладывать снимки с чистыми аппаратами для мороженого, заявляя, что такая антисанитария царит далеко не во всех «Макдоналдсах».
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Lol idk where that Mcdonald’s is that at but ours is always clean
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Новая порода национальности, работник «Макдоналдса»?
Пальцы не забудь облизать после своей такой русятины.
Пальцы не забудь облизать после своей такой русятины.