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В России предложили ввести санкции против «Макдоналдса»

Сегодня 16:31
434
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Top54.city

Рассказ сотрудника об антисанитарии в «Макдоналдсе» не остался незамеченным.

Мужчина выложил в «Твиттер» снимки аппарата для приготовления мороженого. На кадрах видно, что деталь внутри облеплена слоем жира и грязи. Также он опубликовал фотографии замызганного пола на кухне.

Вот как отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Важно отметить, что твит американца возмутил работников «Макдоналдса» по всему миру. Они принялись выкладывать снимки с чистыми аппаратами для мороженого, заявляя, что такая антисанитария царит далеко не во всех «Макдоналдсах».

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Комментарии 7
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Илья
4 0
Пугачиха даже им продалась!!! а вы про санкции )
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Ветер перемен...
6 3
Давно пора пинком вышвырнуть всю эту гмошную дрянь. Русские блинчики и пирожки,вот наша нормальная еда!
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?
2 1
Важно отметить, что твит американца возмутил работников «Макдоналдса» по всему миру.
_______
Новая порода национальности, работник «Макдоналдса»?
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*
4 1
Так может быть не Макдональдс виноват, а люди? Если сотрудники свиньи, то сеть при чем? Некоторым в бытовые приборы на собственных кухнях не мешало бы заглянуть, в духовках и на плитах порой такой срач, что тошнить начинает, когда видишь.А Летучую посмотреть так можно вообще весь общепит российский закрывать
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Кстати:
3 1
Давно пора пинком вышвырнуть всю эту гмошную дрянь. Русские блинчики и пирожки,вот наша нормальная еда!
блинчики на нашем российском пальмовом масле ?!
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)
0 0
Давно пора пинком вышвырнуть всю эту гмошную дрянь. Русские блинчики и пирожки,вот наша нормальная еда!
Блинчики на муке из фуражного зерна для скота и пирожки из замороженного брекитированного мяса бизонов и кенгуру такие Русские...! -)))
Пальцы не забудь облизать после своей такой русятины.
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Поставщик
0 0
Блинчики на муке из фуражного зерна для скота и пирожки из замороженного брекитированного мяса бизонов и кенгуру такие Русские...! -)))
Пальцы не забудь облизать после своей такой русятины.
Всё равно всё сожрёте, ещё и добавки попросите, ха ха ха...
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