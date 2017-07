Рассказ сотрудника об антисанитарии в «Макдоналдсе» не остался незамеченным.

Мужчина выложил в «Твиттер» снимки аппарата для приготовления мороженого. На кадрах видно, что деталь внутри облеплена слоем жира и грязи. Также он опубликовал фотографии замызганного пола на кухне.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce

Вот как отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Важно отметить, что твит американца возмутил работников «Макдоналдса» по всему миру. Они принялись выкладывать снимки с чистыми аппаратами для мороженого, заявляя, что такая антисанитария царит далеко не во всех «Макдоналдсах».

***STARTSCRIPT***

Lol idk where that Mcdonald’s is that at but ours is always clean