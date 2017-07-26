Специалисты из Бристольского университета выяснили, какой гормон может победить рак.

Согласно мнению экспертов, гормон лептин, который вырабатывается жировой тканью человека, негативно действует на раковые клетки. Он влияет на рост и распространение злокачественной опухоли. Отмечается, что лептин даже сокращает её размеры.

Исследователи уточняют, что еще гормон стимулирует рост новых кровеносных сосудов. А это, в свою очередь, открывает новые возможности для разработки инновационных методов лечения сердечных приступов.

«Это новое открытие может иметь важные последствия для лечения рака и острых сердечных приступов. Так, увеличение лептина в клетках лишает злокачественную опухоль питательных веществ, заставляет ее голодать и сжиматься. Поврежденному сердцу гормон помогает быстрее восстанавливаться», — публикуют RG.ru слова профессора экспериментальной сердечно-сосудистой медицины Паоло Маддуд.

Лептин влияет и на избыточный вес человека. Этот гормон даёт сигнал организму, что он уже сыт. Если же выделяется недостаточное количество лептина, то чувство голода станет постоянным спутником человека. Чтобы повысить уровень полезного гормона в организме врачи рекомендуют следить за свои питанием, оно должно быть сбалансированным. Стоит отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизнь, заниматься спортом, но при этом часто не перенапрягаться.