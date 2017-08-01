Сегодня в Новокузнецке месяц посещения муниципального детского сада варьируется от 1800 до 2500 рублей. Но порой родители вынуждены искать более дорогостоящие варианты в коммерческих садиках. Какие частные детские сады работают в Новокузнецке, узнал ВашГород.ру.

В Новокузнецке работает около десятка коммерческих организаций, осуществляющих временный присмотр за детьми.

В центре города есть два филиала частного детского сада «Шалуны», занимающих обустроенные для детей жилые помещения по адресу Запорожская, 57 и Ноградская, 21. Цена месячного посещения — 13 000 рублей, но это не единственный вариант оплаты. Возможен расчёт за неделю или неполный день. В группах по 12 человек. Детский сад ориентирован в основном на детей от года до трёх-четырёх лет. Двери «Шалунов» открыты для малышей в будние дни с 8.00 до 18.00 часов.

По адресу Свердлова, 8 расположен детский центр «Кокоша». Месячная оплата здесь самая низкая по Центральному району — 10 000 рублей. Стоимость часового пребывания — 150 рублей. «Кокоша» занимает квартиру, переоборудованную под детский сад, но и количество детей в нем небольшое — пять-шесть человек.

Здание в три этажа на улице Тольятти, 1б, занимает детский сад «Росток». Несомненный бонус — наличие лицензии на образовательную деятельность. Это даёт право родителям получать часть потраченных средств обратно в качестве государственной компенсации. Здесь предусмотрено чёткое деление детей по возрастным группам. В каждой из них не больше 12 человек.

Месяц в детском саду обходится в 13 000 рублей. Возможно кратковременное посещение, а также абонементы на неполную неделю. Полный день в «Ростке» длится с 8:00 до 18:30. В детском саду помимо базового курса, рассчитанного на посетителей полного дня, существуют вечерние дополнительные кружки. Разумеется, за отдельную плату. Также в «Ростке» платно консультируют дефектологи, психологи, педиатры и логопеды.

Детский центр «Мамина радость» предлагает своим маленьким посетителям насыщенную недельную программу занятий. Каждый день посвящен отдельной теме: рисованию, театру, кулинарии. Цена за час — 150 рублей, абонемент на 20 дней — 13 000 рублей. Количество человек в группе не превышает десяти. Здание центра находится на проспекте Кузнецкстроевском, 34б. Это отдельное помещение, открытое для детей с 8:00 до 20:00 часов по будням.

Для жителей Новоильинского района частный детский сад обходится дешевле, чем для проживающих в центре. Стоимость полного дня с 8 до 20 часов в детском центре «Умка», расположенном на проспекте Запсибовцев, 4, составляет 500 рублей, месячного пребывания — 10 000 рублей.

«Озорнята» по адресу Новосёлов, 39, предлагают присмотр за малышами в возрасте от года до трёх лет с 7.00 до 19.00 часов. Родителям месяц посещения обойдётся в 10 500 рублей. Группы посещают одновременно не более десяти ребятишек.

Для самых маленьких существует частный детский сад «Карапузы» на улице Звездова, 74, принимающий посетителей от года до двух. Цена за месяц посещения — 8 500 рублей.

В Заводском районе расположилось лишь одно частное дошкольное учреждение. Детский сад «Моё солнышко» по адресу 13 Микрорайон, 17а, принимает ребятишек с года. Месячный абонемент обойдется родителям в 10 000 рублей. Оставить ребёнка здесь можно с 8:00 до 18:30 часов.

На сегодня во всех вышеперечисленных учреждениях набор открыт, нужно только оформить медицинскую справку, такую же, как при поступлении в муниципальный детский сад. В каждой частной организации предусмотрена постепенная адаптация нового посетителя. В некоторых, как например, в «Шалунах», приветствуется присутствие мамы с ребёнком в первые несколько дней.

По информации с городского справочника, в городе есть ещё три частных учреждения для дошкольников: «Гном» ул. Дружбы, 57, «Кроха» ул. Циолковского, 15а, Монтессори детский сад пр. Дружбы, 16. Однако дозвониться до этих садов ВашГород.ру не удалось.

В отзывах о частных детских садах чаще всего отмечается качество оказываемых услуг: внимательное отношение, индивидуальный подход, развивающая работа с детьми, но из-за высокой цены такие учреждения нередко оказываются временным решением по организации досуга ребёнка.

Однако есть и те, кто не доволен работой коммерческих учреждений.

«Куча недостатков. Мы через три месяца ушли в обычный сад, я ни разу не пожалела» — написала новокузнечанка на одном из форумов.

Напомним, в этом году в Новокузнецке откроется первая частная школа, которая удивила горожан своими расценками.