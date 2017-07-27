В Новокузнецке, возможно, выступят знаменитые на весь мир рокеры.
Об этом в разговоре с «Медузой» упомянул мэр города Сергей Кузнецов. Речь шла о том, что главе Новокузнецка пророчили губернаторское кресло. В ответ на это Сергей Кузнецов сказал, что у него ещё много дел на посту мэра.
«Нужно сделать в городе все дороги, восстановить трамваи, провести 400-летний юбилей, привезти сюда [лидера группы Nazareth Уильяма] Маккаферти, Яна Гиллана [из Deep Purple]», — прокомментировал Сергей Кузнецов.
Напомним, к 400-летию власти также обещали новокузнечанам большой рок-фестиваль, похожий на «Нашествие».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
С 13 года в группе новый вокалист, т.к. из-за болезни Маккаферти ушел из группы.
Неужели мэр Новокузнецка не следит за мировыми музыкальными новостями?
--------------------
Имел счастье в 12 году побывать на концерте великой группы в Кемерово.