Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
На выходных в Новосибирске зарядят дожди и похолодает

Мэр Новокузнецка пообещал жителям концерты Deep Purple и Nazareth

Сегодня 07:00
678
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sub-cult.ru

В Новокузнецке, возможно, выступят знаменитые на весь мир рокеры.

Об этом в разговоре с «Медузой» упомянул мэр города Сергей Кузнецов. Речь шла о том, что главе Новокузнецка пророчили губернаторское кресло. В ответ на это Сергей Кузнецов сказал, что у него ещё много дел на посту мэра.

«Нужно сделать в городе все дороги, восстановить трамваи, провести 400-летний юбилей, привезти сюда [лидера группы Nazareth Уильяма] Маккаферти, Яна Гиллана [из Deep Purple]», — прокомментировал Сергей Кузнецов.

Напомним, к 400-летию власти также обещали новокузнечанам большой рок-фестиваль, похожий на «Нашествие».

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
Екарный бабай
21 11
Чур меня,Серожу в губеры,что прежний ещё не всё развалил и распилил?
ответить
аватар
Женек
2 0
Дитера Болена лучше пригласите.
ответить
аватар
читатель
3 0
ну да бони-м уже было...лучше бы на эти деньги что-то для города сделали
ответить
аватар
Вася
2 0
Знатную траву завезли в админку !
ответить
аватар
Дон Хенаро 45065
1 1
Нет ну если он это сделает то на следующих выборах я за него проголосую))) а пока это только обещания)
ответить
аватар
333
1 0
Сначала развалил трамвай, а теперь восстанавливает, что хочешь сделает на деньги налогоплательщиков.
ответить
аватар
Взгляд со стороны
1 0
На моей памяти обещания к 400-летию и о скорой набережной "Венеции" вдоль вычищенной речки вонючки под названием Аба. Достроить весь долгострой. Отремонтировать тротуары, по которым опасно ходить. Но зато лижем ежегодно дороги. Металлолом то ближе и дороже. А жителям, передвигающимся по городу пешком сойдет и так. Можно перечислять и далее. Срок исполнения 2017 г. Только вотвоз и ныне там. Стыдно за такую срамоту в самом центре г. Новокузнецка. Вы, уважаемый? мэр, лучше бы уже поступили как в Междуреченске еще в 90-х. И город стал сразу восприниматься по другому. Но там был мэр: сказал- сделал. Жаль,что тоже оказался слабоком перед бюджетной халявой. На том и закончил. Но сделал все-таки немало. А пиры с использование средств и неважно чьих: бюджетных или "спонсорских" по российски, городу более чем рановато. Вы согласны со мной, господин мэр?!!!
ответить
аватар
13
0 0
А вот это уже интереснее всяких Линкинов и Парков.
ответить
аватар
Вряд ли Кузнецову удастся
0 0
пригласить Дена Маккаферти в Кузню.
С 13 года в группе новый вокалист, т.к. из-за болезни Маккаферти ушел из группы.
Неужели мэр Новокузнецка не следит за мировыми музыкальными новостями?
--------------------
Имел счастье в 12 году побывать на концерте великой группы в Кемерово.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ