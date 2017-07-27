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В новокузнецком «небоскрёбе» на месте аптеки открыли ювелирный магазин

Сегодня 07:10
729
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Квата.ру, ВашГород.ру

В новокузнецкой одиннадцатиэтажке на Кирова, 21а открыли ювелирный супермаркет Sunlight.

В понедельник здесь начали монтировать вывеску, и спустя несколько дней магазин распахнул двери. Ранее здесь работала аптека.

На этом месте в своё время открывались многие магазины, но все со временем переезжали. Так, там находились Daewoo, «Связной», «ДНС». В последнее время на углу работала аптека.

А в этом году рядом с магазином появилась вывеска «Первый небоскрёб Сибири». Такое прозвище за одиннадцатиэтажкой закрепилось в народе.

Комментарии 5
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..
0 0
Это в каком народе закрепилось такое название?
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Серж
2 0
Нахождение рядом ломбарда, наводит на мысль, что золото то ломбардное....., да ещё и с примесями...
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Вангую...
0 0
....гигантские очереди за "брюликами"....
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