В новокузнецкой одиннадцатиэтажке на Кирова, 21а открыли ювелирный супермаркет Sunlight.

В понедельник здесь начали монтировать вывеску, и спустя несколько дней магазин распахнул двери. Ранее здесь работала аптека.

На этом месте в своё время открывались многие магазины, но все со временем переезжали. Так, там находились Daewoo, «Связной», «ДНС». В последнее время на углу работала аптека.

А в этом году рядом с магазином появилась вывеска «Первый небоскрёб Сибири». Такое прозвище за одиннадцатиэтажкой закрепилось в народе.