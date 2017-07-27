В новокузнецком «небоскрёбе» на месте аптеки открыли ювелирный магазин
Сегодня 07:10
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В новокузнецкой одиннадцатиэтажке на Кирова, 21а открыли ювелирный супермаркет Sunlight.
В понедельник здесь начали монтировать вывеску, и спустя несколько дней магазин распахнул двери. Ранее здесь работала аптека.
На этом месте в своё время открывались многие магазины, но все со временем переезжали. Так, там находились Daewoo, «Связной», «ДНС». В последнее время на углу работала аптека.
А в этом году рядом с магазином появилась вывеска «Первый небоскрёб Сибири». Такое прозвище за одиннадцатиэтажкой закрепилось в народе.
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