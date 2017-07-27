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«Ростелеком» отменит плату за интернет для некоторых абонентов

Сегодня 07:40
766
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Apelcin-m.ru

Клиентов «Ростелекома» из глубинки освободят от платы за интернет.

Речь идёт о населённых пунктах, в которых живут от 250 до 500 человек. Ранее они отдавали за интернет по 45 рублей в месяц. Но из-за проблем со способами оплаты провайдер решил свести стоимость абонентской платы до нуля. Помимо этого, такие расценки не дают существенной прибыли «Ростелекому».

Интернет для жителей таких населённых пунктов станет бесплатным уже с августа, сообщили на сайте компании.

Ранее ВашГород.ру сообщал о требовании ФАС отменить роуминг по России. Но в Минкомсвязи думают, что из-за этого тарифы в домашнем регионе вырастут.

Комментарии 5
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Ага!
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Сейчас все побегут жить на хутора!
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Чел
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Сейчас все побегут жить на хутора!
Не все такие мелочные, чтоб из-за интернетера куда-то бежать переселяться
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Дон Хенаро 45065
0 0
Не все такие мелочные, чтоб из-за интернетера куда-то бежать переселяться
Нормальный способ привлечь городских хипстеров на село))))
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Кам 563
1 0
В таких населенных пунктах электричество только по 5 часов в сутки, и то от дизель генераторов.
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Вася
3 0
Дон Хенаро:
Нормальный способ привлечь городских хипстеров на село))))
Если бы была воможнсть нормально зарабатывать удаленно - я бы с ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ свалил из грязного города с кучей не адекватов по ближе к природе! И не обломился бы даже зимой там жить
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