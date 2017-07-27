Клиентов «Ростелекома» из глубинки освободят от платы за интернет.
Речь идёт о населённых пунктах, в которых живут от 250 до 500 человек. Ранее они отдавали за интернет по 45 рублей в месяц. Но из-за проблем со способами оплаты провайдер решил свести стоимость абонентской платы до нуля. Помимо этого, такие расценки не дают существенной прибыли «Ростелекому».
Интернет для жителей таких населённых пунктов станет бесплатным уже с августа, сообщили на сайте компании.
Ранее ВашГород.ру сообщал о требовании ФАС отменить роуминг по России. Но в Минкомсвязи думают, что из-за этого тарифы в домашнем регионе вырастут.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Нормальный способ привлечь городских хипстеров на село))))