Клиентов «Ростелекома» из глубинки освободят от платы за интернет.

Речь идёт о населённых пунктах, в которых живут от 250 до 500 человек. Ранее они отдавали за интернет по 45 рублей в месяц. Но из-за проблем со способами оплаты провайдер решил свести стоимость абонентской платы до нуля. Помимо этого, такие расценки не дают существенной прибыли «Ростелекому».

Интернет для жителей таких населённых пунктов станет бесплатным уже с августа, сообщили на сайте компании.

Ранее ВашГород.ру сообщал о требовании ФАС отменить роуминг по России. Но в Минкомсвязи думают, что из-за этого тарифы в домашнем регионе вырастут.