Сбербанк вновь снизил ставки на ипотечные кредиты.

Так, при покупке квартиры у партнёров-застройщиков минимальная ставка составляет от 8%. Минимальные ставки на квартиру на вторичном рынке снижены до 9,75%. Также банк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам с 60 до 90 календарных дней.

В Новосибирской области ипотеку под 8% можно получить при покупке квартиры в новостройках: ЖК Радуга Сибири, ЖК Дом на золотой ниве, ЖК Аврора, ЖК Манхетен, ЖК Олимпийской славы и в других комплексах.

В Кузбассе ипотеку под 8% можно получить только в Кемерове при покупке жилья в комплексах: ЖК Цветной бульвар, ЖК Серебряный бор, ЖК Южный, ЖК Семейный.