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Недвижимость и строительство

Ставки по ипотеке опустили до 8%

Сегодня 08:00
752
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kraskomplekt.ru

Сбербанк вновь снизил ставки на ипотечные кредиты.

Так, при покупке квартиры у партнёров-застройщиков минимальная ставка составляет от 8%. Минимальные ставки на квартиру на вторичном рынке снижены до 9,75%. Также банк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам с 60 до 90 календарных дней.

В Новосибирской области ипотеку под 8% можно получить при покупке квартиры в новостройках: ЖК Радуга Сибири, ЖК Дом на золотой ниве, ЖК Аврора, ЖК Манхетен, ЖК Олимпийской славы и в других комплексах.

В Кузбассе ипотеку под 8% можно получить только в Кемерове при покупке жилья в комплексах: ЖК Цветной бульвар, ЖК Серебряный бор, ЖК Южный, ЖК Семейный.

Комментарии 3
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Лёвушка
3 0
А цены при этом полетели вверх на осташиеся 4...5 % в год.
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Кам 563
2 0
А слабо коренному населению сделать 0,5%? или тогда оскудеет карман Грефа..
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Данил
2 0
А почему кузню обделили,,как обычно за город не считают.Придеться в Сиб переезжать
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