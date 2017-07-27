Сбербанк вновь снизил ставки на ипотечные кредиты.
Так, при покупке квартиры у партнёров-застройщиков минимальная ставка составляет от 8%. Минимальные ставки на квартиру на вторичном рынке снижены до 9,75%. Также банк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам с 60 до 90 календарных дней.
В Новосибирской области ипотеку под 8% можно получить при покупке квартиры в новостройках: ЖК Радуга Сибири, ЖК Дом на золотой ниве, ЖК Аврора, ЖК Манхетен, ЖК Олимпийской славы и в других комплексах.
В Кузбассе ипотеку под 8% можно получить только в Кемерове при покупке жилья в комплексах: ЖК Цветной бульвар, ЖК Серебряный бор, ЖК Южный, ЖК Семейный.
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