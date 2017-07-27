В России стоимость квартир продолжает падать. Однако некоторые эксперты утверждают, что цены на жильё можно ещё снизить на 20%.

Как сообщает «КП», в России стоимость ряда новостроек может быть понижена ещё на 20%. Если будет падать цена на первичном рынке, то вслед за этим упадёт и вторичка. Ведь вторичный рынок же целиком и полностью ориентируется на новостройки.

«Доступным жилье в стране можно сделать и за счет снижения ипотечных ставок. При этом процент должен снизиться до уровня не менее 4% годовых. Но для этого понадобится еще около 10−15 лет. Но и государство должно строительную отрасль здорово поддержать», передает слова ведущего аналитика ЦИАН Александра Пыпина газета.

О подорожании квартир в ближайшем будущем речи быть не может, сообщает эксперт Ирина Пешич, поскольку население, к сожалению, беднеет, новостроек все больше, а недвижимость сейчас приобретается исключительно для решения насущных жилищных вопросов.